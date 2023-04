Haaland hånet etter straffebom – så slo han knallhardt tilbake

MÜNCHEN (VG) (Bayern München - Manchester City 1–1, 1–4 sammenlagt) Erling Braut Haaland (22) viste seg fra sin menneskelige side med sin første straffebom i lyseblått – før han igjen straffet Bayern München knallhardt.

Jens Friberg, VG Sportsjournalist, tilgjengelig på alt av flater. 93 04 55 25 på Signal og SMS, friberg@vg.no.

Håkon Brandsnes, VG Sportsjournalist. Tips meg på hakon.brandsnes@schibsted.com.

Kopier lenke

Kopier lenke

Da han blåste straffesparket over i første omgang, ble det møtt med enorm jubel fra hjemmefansens harde kjerne rett bak mål.

Bayern-tilskuerne hadde gjort sitt i forkant for å psyke ut nordmannen – hånet i etterkant var åpenbart.

Haaland kunne imidlertid le sist. I andre omgang fikk han pasningen fra Kevin De Bruyne i drømmeposisjon, og Bayern-stopper Dayot Upemacano mistet fotfestet på verst tenkelig tidspunkt.

Det straffet nordmannen knallhardt og banket ballen i det tyske nett-taket. Hans 12. Champions League-scoring for sesongen, Kevin De Bruynes 11. målgivende til nordmannen i alle turneringer. Haaland feiret ved å hysje på motstanderfansen.

SLO TILBAKE: Erling Braut Haaland feiret målet sitt ved å hysje på motstanderfansen.

Jommen ble det ikke noen rekorder i dag også. Sjekk hvilke i VGs Haaland-tracker!

Med 4–1 sammenlagt sikret Manchester City et nytt stevnemøte med Real Madrid i semifinalen av Champions League.

– Erling er en spesiell spiller, en annerledes spiller enn hva vi har hatt før. Han trenger ikke mange berøringer, han er som en skygge i 85 minutter, men så berører han ballen én gang og da er det scoring. Når vi har en så spesiell spiller i angrep, føler vi oss mer komfortable bakover i banen, sier Bernardo Silva til BT Sports.

– Avslutningen fra Erling var virkelig, virkelig god. Resultatet i Manchester var utrolig, men her hadde vi ikke noe å vinne. Spillerne kjenner veldig på erfaringen vi har fra denne konkurransen, sier City-manager Pep Guardiola.

SOFTWARE MALFUNCTION: Erling Braut Haaland bommet på sitt første straffespark siden april 2021.

Hvorfor bommet han?

Så, mer om den sjeldne straffebommen: Kanskje var det Leon Goretzka som satte Haaland ut av spill?

En gjenstand ble kastet fra tribunen, den landet mellom nordmannen og målet. Goretzka gikk sakte og sikkert bort for å fjerne det da Haaland egentlig sto klar til å skyte.

Geir Jordet er anerkjent verden over for sin forskning på straffesparket. Han skriver til VG at han var noe så sjeldent som «sikker» på nordmannen kom til å bomme.

– Det var masse forstyrrelser i forkant, sier han.

Det er i tillegg til det enorme presset i en CL-kvartfinale blant de seks årsakene Jordet nevner:

Geir Jordets seks forklaring på Haaland-bommen Geir Jordet kommer til hele seks årsaker for hvorfor Haaland bommet: Det er svært høyt press, han vet at han kan avgjøre kampen om han scorer, og Haaland har ikke vært i akkurat denne situasjonen før i en CL-kvartfinale. Det var masse forstyrrelser i forkant, med Bayern-spillere som prøver seg flere ganger, og Haalands medspillere hjelper til å rydde dem vekk, men dette er også noe jeg ikke har sett Haaland oppleve før, som kan ha spilt inn. Det var forstyrrelser helt til det siste, med Goretzka som er framme rett før sparket, som gjør at Haaland må plassere ball på nytt. Sommer gjør noe også nærmest når Haaland er i tilløpet, som gjør at dommer blåser for å sette Sommer på plass, samtidig som Haaland går fram. Haaland prøver på et spark høyt i midten, noe han svært sjelden gjør, som kanskje gjør ham litt ekstra nervøs. Standfoten glir veldig nær ballen idet han setter den ned, og kan nesten ha vært borti ballen – og da blir ikke treffet godt.

– Det er en mental påkjenning å stå der så lenge. Dommerne må ta mye større ansvar der. Du ser de vinner på det, sier Solveig Gulbrandsen i TV 2-studio – som mener det burde vært opp til Haaland om objektet ble fjernet eller ei.

Det var den første straffebommen etter overgangen til lyseblått, etter syv strake scoringer, den første bommen på 16 straffespark totalt. For tredje gang i sin seniorkarriere bommet han på straffe, 33 av dem har gått i mål.

En sjeldenhet, med andre ord. Nordmannen holdt seg til hodet, hjemmefansen kastet ølbegrene i eufori, Upemacanos hands i straffefeltet forble dermed ustraffet.

Nesten utvist

Ustraffet forble han også da dommer Clement Turpin var i baklomma etter det røde kortet etter en takling på Haaland. Avgjørelsen ble omgjort av VAR, nordmannen var i offside.

Like før pause havnet havnet han også i klammeri med samme Goretzka:

TAKK FOR SIST? Bildene ser mer dramatiske ut enn hendelsen egentlig var, men det var åpenbart ampert mellom Haaland og Goretzka før pause.

Joshua Kimmich utlignet på straffe i det 83. minutt, men det var for lite og for sent.

Manchester City er klare for sin tredje semifinale i Champions League på rad. Erling Braut Haaland er klar for sin første. Motstanderen er altså Real Madrid, klubben som slo dem ut av fjorårets semifinale etter 6–5 sammenlagt over to oppgjør.