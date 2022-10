Hedda Hirth Markhus ble helten for Tjensvoll

Hedda Hirth Markhus sto for den avgjørende scoringen for Tjensvoll i 1-0-seieren over Forus og Gausel på Sørmarka kunstgressbane i J17 2. divisjon, Rogaland - Avdeling 5 høst. Tjensvoll har vunnet fire av sine fem siste kamper.