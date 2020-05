Brækhus isolert i fjellene i USA – skjermer seg selv fra koronanyheter

Cecilia Brækhus lever et ensomt liv i koronapausen, men synes ikke synd på seg selv. I stedet tenker hun på dem som har mistet nære og kjære av koronasykdom.

Cecilia Brækhus synes det er tungt å bevitne at så mange i USA er rammet av koronapandemien. Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix

NTB-Stian Johnsen

Boksedronningen trener tilnærmet uhemmet og holder seg ellers i ro i fasilitetene til trener Abel Sanchez' gym i Big Bear Lake på 2000 meters høyde i California. Hun vurderte å reise hjem til Norge da koronaviruset begynte å spre seg rundt på verdensbasis, men landet på å bli værende i treningsleiren i USA.

– Jeg vurderte det, men ettersom alt av familie og venner er trygge og har det bra, var det ingen grunn for meg til å reise hjem. Det finnes ikke treningsmuligheter for meg innen boksing i Norge, sier Brækhus.

Hun erkjenner at tilværelsen i koronaisolasjon er ensom, men samtidig ikke helt uvant for henne. Hun prøver å holde på de samme rutinene som hun har til vanlig.

– Treningen går bra. Jeg holder styrke og kondisjon ved like. Jeg bor i leilighet over gymmen som er stengt for utenforstående. Så slik sett er jeg heldig, sier bergenseren som er verdensmester i weltervekt i fem forbund.

Cecilia Brækhus trenes av svært meritterte Abel Sánchez på hans gym i California. Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix

Trump-advarsel

Like heldig er ikke de mange koronarammede familiene rundt om i USA.

Brækhus har stor medfølelse med dem som har mistet jobbene sine, mistet familiemedlemmer eller på andre måter har havnet i vanskelige situasjoner som følge av pandemien.

– Jeg er veldig heldig og skånes fra det verste oppe i fjellene her. Det er tungt å høre hvor vanskelig mange har det her borte. Jeg prøver å ikke høre altfor mye på nyhetene, sier Brækhus.

Hun har samtidig en oppfordring å komme med til USAs president Donald Trump, som ofte er blitt kritisert for å være polariserende.

– Millioner av mennesker har mistet jobbene sine, og jeg håper Trumps fokus kan være å få landet tilbake på beina på en trygg måte. At han kan begynne å samle landet i stedet for å snakke om «oss» og «dem» hele tiden. Mange har også mistet nære og kjære.

«Business as usual»

For Brækhus' del er det knyttet usikkerhet til hva som skjer videre og når hun kan bokse sin neste kamp. En planlagt duell mot Jessica McCaskill i Maryland 17. april ble stoppet av koronaviruset.

Brækhus forteller at McCaskill fortsatt ligger inne som neste motstander, men at det ikke finnes noe tidsperspektiv.

– Akkurat nå er det helt uvisst. Det jobbes med stevner som kan gå uten publikum.

Hun er uansett godt forberedt ettersom hun lever tilnærmet slik hun normalt gjør i ukene fram mot en kamp.

– Det er absolutt ikke en uvant situasjon for meg å være isolert. Dette er selvfølgelig ekstremt, men mye er tilsvarende de siste ukene i camp, der man bare spiser, sover, trener og holder seg litt unna folk for ikke å bli syk, sier 38-åringen.

Fisk og grønnsaker

Bokseveteranen frykter ikke at koronakrisen skal vare så lenge at den setter punktum for karrieren hennes. Et varslet stormøte mot den irske stjernen Katie Taylor ligger også fortsatt i planene.

– Nei, svarer Brækhus resolutt på spørsmål om virussituasjonen kan stanse storkampen mot Taylor – før hun legger til:

– Hva som skjer videre, er det ingen som vet. Jeg sørger bare for å ta kontroll over det jeg kan: Å være i form, være i rett vekt og være klar.

Brækhus må nemlig slanke seg foran et møte med lettvektsbokseren Taylor. Og hun er allerede i gang.

– Ja, jeg må ligge på lavere vekt, noe som kan være litt utfordrende nå. Jeg har begynt å spise mer fisk og grønnsaker, blant annet, avslører hun.