Hinna ble skolemestere

Hinna ble skolemestere i fotball for ungdomsskoler etter 3–1-seier over Jørpeland i finalen i Randaberg Arena. Målscorere for Hinna var: Linn Bastlid, Smilla Vallotto og Sunniva Austigard, mens Maria Fjelde Sel scoret for Jørpeland.