Norsk landslagskeeper slapp inn seks mål i Premier League-kamp

Aston Villa-Manchester City 1–6

City gjorde akkurat som de ville og vant med hele fem mål på Villa Park. At seieren var fortjent, var det mildt sagt lite å si på.

Dermed er Nylands største tap i Villa-drakta et faktum. Før søndagens kamp var 1-4-tapet mot Sheffield United i mesterskapsserien forrige sesong.

Resultatet gjør at Manchester City passerer Leicester på tabellen og nå innehar 2.-plassen i Premier League. Avstanden opp til suverene Liverpool er på 14 poeng, og rødtrøyene har i tillegg én kamp mindre spilt.

Rui Vieira / AP / NTB scanpix

Marerittdebut

En som virkelig spilte en dårlig kamp, var Danny Drinkwater som Villa nylig hentet på lån fra Chelsea.

Først ble 29-åringen driblet av da Riyad Mahrez på elegant vis satte inn kampens første mål etter et drøyt kvarter. Få minutter var Drinkwater direkte årsak til at City økte til 2–0.

Briten brukte altfor lang tid i eget felt, noe som gjorde at David Silva fikk pirket ballen videre. Den endte hos Riyad Mahrez som banket inn sitt andre for kvelden.

Rui Vieira / AP / NTB scanpix

Rundspilt

Før halvtimen var spilt, hadde City satt sitt tredje mål bak Nyland. Kevin De Bruyne fant Sergio Agüero som fra 16 meter testet skuddfoten. Det knallharde skuddet gikk via en Villa-tå som gjorde det noe vanskelig for Nyland å avverge ny scoring.

Selv om det gjensto over én time av kampen, hadde flere Villa-supportere fått nok og forlot dermed Villa Park etter 0-3-scoringen.

De supporterne gikk glipp av en strålende pasning fra Kevin De Bruyne da Gabriel Jesus sørget for 4-0-ledelse til pause. Det var belgierens 15. målgivende pasning for sesong.

Med 16 kamper igjen mangler han kun fem assist for å tangere Thierry Henrys rekord fra 2002/03-sesongen.

Agüero ble historisk

Vondt ble til verre for de gjenværende Villa-supporterne da Agüero satte sitt andre for kvelden etter en snau time spilt. Den målglade argentineren tråklet seg gjennom vertenes forsvar og satte ballen enkelt i mål.

Gabriel Jesus hadde en stor mulighet til å sette kampens sjette da Nyland ga retur på et forsøk fra David Silva, men brasilianerens forsøk ble avverget av Tyrone Mings.

Ni minutter før fulltid ble Nyland overlistet av Agüero for tredje gang. Et balltap i Villa-forsvaret gjorde at Mahrez kunne servere argentineren som banket inn 0–6 i nærmeste hjørne.

Agüero er med det den mestscorende utlendingen i Premier League. Argentineren har nå 177 mål, noe som er to mer enn Arsenal-legenden Thierry Henry.

Under streken

Nyland og hans lagkamerater klarte aldri å varte opp med en sensasjonell snuoperasjon, men fikk en trøstescoring da Trezeguet ble taklet i straffefeltet. Fra elleve meter var Anwar El Ghazi sikker.

City sa seg fornøyd med sine seks scoringer, og dermed endte det 1–6 på Villa Park.

Aston Villa er nå under streken etter at Watford slo Bournemouth tidligere søndag. Birmingham-laget innehar 18.-plassen og møter Brighton til et viktig bunnoppgjør på bortebane kommende lørdag.

Citys neste kamp er hjemme mot Crystal Palace. Også den kampen spilles lørdag.