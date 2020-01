Denne prisen har Grøvdal vunnet 14 ganger

Karoline Bjerkeli Grøvdal (29) er nok en gang tildelt gullskoen som Norges beste langdistanseløper.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Karoline Bjerkeli Grøvdal. Foto: KONDIS.NO

Trond Hustad Rbnett

Isfjorden-jenta vinner prisen for 14. gang. Hun er blitt kåret til landets beste juniorløper fire ganger og har vunnet prisen ti ganger som senior.

Karoline Bjerkeli Grøvdal har ikke løpt mange løp fra 5000 meter og oppover, men har holdt høyt nivå på de øvelsene hun har gjennomført. I EM terrengløp ble hun kun slått av kenyansk-tyrkiske Yasemin Can.

Hun satte også ny personlig rekord på 5000 meter med 14.51,66. Grøvdals nærmeste konkurrent i kampen om gullskoen var langrennsløperen Therese Johaug, som vant 10.000 meter i NM på 32.20,86.

Karoline Bjerkeli Grøvdal jubler for EM-sølvet i terrengløp i Portugal i desember. Foto: Pedro Rocha, AP / NTB scanpix

Ingebrigtsen vant herrenes pris

Jakob Ingebrigtsen (19) vant juniorenes gullsko for femte gang i fjor. I tillegg har han de to siste årene vunnet seniorskoen. I 2019 tok han femteplass på 5000 meter i VM og gull i U20-klassen i EM terrengløp. Han satte også norsk rekord på 5000 meter og 10.000 meter.

Det er styret i «Kondis – norsk organisasjon for kondisjonsidrett» – som står bak kåringen. I vurderingen legges det vekt på gode tider, mesterskapsprestasjoner og evnen til å holde et høyt nivå gjennom hele sesongen på distanser fra 5000 meter og oppover.

I juniorklassen er kriteriene de samme, men her teller distanser fra 3000 meter og oppover. Vinneren av årets gylne løpesko for unge under 20 år ble Ina Halle Haugen som tok sin første pris.

Publisert: Publisert 2. januar 2020 10:33 Oppdatert: 2. januar 2020 11:36