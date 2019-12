Marerittkveld for Mourinho da Son ble utvist og Tottenham tapte

José Mourinho fikk et blytungt gjensyn med gamleklubben Chelsea søndag. Hans Tottenham tapte 0-2 etter to scoringer av Willian.

Det ble en tung kveld på jobben for José Mourinho søndag mot gamleklubben Chelsea.

NTB

Tottenham-Chelsea 0–2

London-derbyet mellom Chelsea og Tottenham hadde det meste – rødt kort, straffe, høyt tenningsnivå, en perlescoring og var.

Tapet var det første for Spurs på hjemmebane med Mourinho som sjef. Han møtte søndag sin overmann i Chelsea-trener Frank Lampard, som portugiseren selv trente i Chelsea fra 2004 til 2007.

Chelsea har slitt i serien i det siste og hadde tapt fire av de siste fem kampene, men slo hardt tilbake søndag og vant fortjent over Tottenham. Seieren gjør at Lampards menn fortsatt er nummer fire, seks poeng bak Manchester City på 3.-plass. De er fire poeng foran Sheffield United på 5.-plass. Tottenham er nummer sju.

Var i sentrum

Videodømming fikk en sentral runde søndag. Det ble brukt både da det ble straffe før 2-0 og da Son Heung-min fikk rødt kort i den andre omgangen.

Straffesituasjonen oppsto like før pause. Willian chippet gjennom Marcos Alonso, men pasningen ble for lang. Tottenham-keeper Paulo Gazzaniga kom ut og prøvde å sparke ballen, men traff istedenfor Alonso.

Anthony Taylor blåste først frispark til Tottenham, før VAR tok en titt på avgjørelsen. Etter noen minutter ble det dømt straffe til Chelsea. Willian ekspederte ballen i mål.

Etter en drøy time ble vondt til verre for Spurs. Son så ut til å sparke etter Antonio Rüdiger, og etter en VAR-sjekk var det rett ut for sørkoreaneren. Han reagerte med vantro og ved å legge seg ned på gresset. Men det hjalp så lite, for det røde kortet var gitt.

Lekker scoring

Gjestene åpnet sterkt og tok ledelsen etter tolv minutter. Etter en corner fikk Willian ballen på 16 meter, dro seg inn i banen og hamret ballen i lengste hjørnet. En klassescoring av den brasilianske angrepsspilleren.

Chelsea fortsatte å kjøre etter scoringen, og Tottenham slet med å i det hele tatt klare å etablere noe spill på gjestenes halvdel.

Ikke før det var spilt drøye halvtimen noterte Tottenham seg for en sjanse. Harry Kane fikk skutt fra elleve meter, men forsøket gikk like over.

Og like etter var Son Heung-min ikke langt unna å score. Kane slo lekkert inn og fant Heung-min på bakerste, men forsøket fra 27-åringen gikk over mål.

Ny Son-utvisning

På overtid av den første omgangen var Willian iskald fra straffemerket. Han sendte ballen til den ene siden og Gazzaniga til den andre. 2-0 til gjestene var et faktum.

Son ble sendt i dusjen etter timen spilt. Det var det andre røde kortet til Son denne sesongen.

Tottenham klarte ikke å skape noe særlig trykk med ti mann, og det endte 2-0 til Chelsea.

