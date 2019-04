Kenyansk OL-mester utestengt i fire år for doping

Kiprop ble olympisk mester på 1500 meter i 2008 og har tre VM-gull på samme distanse. I mai i fjor ble det kjent at han hadde avlagt en positiv dopingprøve for EPO (bloddoping) utenfor konkurranse, men dommen har han først fått nå.

Kenyaneren har hele tiden hevdet sin uskyld, og han anket den opprinnelige dommen fordi han mente at den positive prøven må ha blitt tuklet med. Friidrettens integritetsenhet (AIU) opplyser at en disiplinærkomité har kommet fram til at det ikke stemmer.

Kiprops utestengelse gjelder fra februar 2018, og han kan derfor ikke konkurrere igjen før tidligst i 2022-sesongen.

