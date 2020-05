Selnæs rykket ned - så fikk han ønsket sitt oppfylt

Ole Selnæs’ kinesiske lag beholder plassen i toppdivisjonen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Ole Selnæs og hans kinesiske blir likevel værende i toppdivisjonen. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

NTB

Selnæs og hans lag Shenzhen rykker likevel ikke ned fra den øverste divisjonen i kinesisk fotball.

Det melder TV 2 tirsdag.

Trønderen og hans Shenzhen endte i fjor nest sist i den kinesiske superligaen og så ut til å ta den tunge veien ned en divisjon. Nå har koronapandemien endret alt.

Tianjin Tianhai har nemlig valgt å trekke laget sitt etter at klubben gikk konkurs.

Det skriver den kinesiske avisen Folkets Dagblad tirsdag. Tianjins framtid har vært usikker siden klubbeier Shu Yuhui i fjor ble arrestert og siktet for korrupsjon. Kinesiske klubber sliter tungt under viruskrisen, og Tianjin er den første som bukker under.

– Det som er situasjonen nå er at det er litt uklart om vi får tilbake plassen i superligaen. Vi ønsker selvfølgelig å spille på det øverste nivået, sa Selnæs til TV 2 forrige uke.

Nå får han ønsket sitt oppfylt. Han fikk i februar muligheten til å bytte klubb, men har ikke benyttet seg av den.

Selnæs har vært en viktig brikke for Norge de siste årene. Nå er det usikkert når neste landslagssamling blir.