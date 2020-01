Haalands debut var historisk. Det han gjorde etter kampen, applauderes

Erling Braut Haaland (19) debuterte med hat trick i Borussia Dortmund. Etter kampen ble han hyllet for å holde føttene godt plantet på jorden.

Erling Braut Haaland scoret tre mål på 23 minutter Foto: MICHAELA REHLE / REUTERS

Viljam Brodahl Aftenposten

Erling Braut Haaland brukte 183 sekunder på å score sitt første mål i Borussia Dortmund-trøyen. 20 minutter senere hadde han scoret to mål til og dermed hat trick.

Jærbuens debut var nesten ikke til å tro. Etter kampen ble det brukt store ord om den norske sensasjonen.

– Det er helt sykt, sa tidligere Bundesliga-proff, Mohammed «Moa» Abdellaoue, under Viasats sending.

Abdellaoue vet hvordan det er å score hat trick på det øverste nivået av tysk fotball. Det gjorde han mot Werder Bremen i 2011. I løpet av karrieren spilte «Moa» for både Hannover og Stuttgart.

– Jeg var bare satt ut. «Hva er det som skjer nå?», tenkte jeg. Han bare smiler og gjør det han har gjort på løkka. Jeg gleder meg til neste kamp allerede, la «Moa» til.

Siden 1963 er det kun syv andre som har klart å score hat trick i sin debut i Bundesliga. Ingen har klart det som innbytter. Det gjør Haaland historisk allerede i sin første kamp.

Erling Braut Haaland fikk en eventyrlig start i Borussia Dortmund. Foto: MICHAELA REHLE / REUTERS

Hylles for reaksjonen etter kampen

Hovedpersonen selv var omtrent den roligste av alle. I intervjuet med Viasat etter kampen gliste han fra øre til øre, men var beskjeden i beskrivelsen av egen prestasjon.

– Jeg skal bare fortsette å være meg selv. Jeg er bare en kar fra Bryne. Det endrer seg ikke det, sa han ydmykt.

Den reaksjonen likte ekspertene svært godt. Tidligere landslagskaptein og Werder Bremen-helt, Rune Bratseth, mener Haaland har en unik evne til å beholde roen og være ydmyk.

– Jeg liker å se måten han takler det på. Han blir ikke høy på seg selv. Det tror jeg er viktig i rollen han skal ha fremover, sa Bratseth.

– Man snakker om ballasten man har med seg hjemmefra. Den er viktig, la han til.

Assistenttrener på det norske landslaget, Per Joar Hansen, kjenner seg igjen i beskrivelsen til Bratseth. Til tross for at han kun har trent Haaland på en landslagssamlingen merker han hvor jordnær 19-åringen er.

– Han er veldig ydmyk. Han er en smart gutt og har begge føttene plantet godt på jorden, forteller landslagsassistenten.

– Makeløst

Den tyske storavisen Bild ryddet forsiden for et stort bilde av Haaland. Under ble det brukt ord som «frelser» og «superstjerne». Avisen Kicker beskrev nordmannen som et «naturfenomen».

Hansen var nærmest tom for ord. Han satt hjemme og fikk med seg den utrolige annenomgangen.

– Makeløst, sa Hansen kontant på spørsmål om hvordan det var å se Haaland score tre mål.

Publisert: Publisert 18. januar 2020 19:50

