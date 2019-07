Det amerikanske Norway Cup-laget er inspirert av VM-heltene: – Jeg gråt da de vant finalen

EKEBERGSLETTA: – Spill ballen! Spill Ballen! Du må sentre, roper Jasara Gillette.

Treneren krever mye av jentene. Hun er tydelig på hva de kan gjøre bedre.

– Vi går oss fast i midten. Vi holder på ballen for lenge. Ikke vær redd for å spille, forteller Gillette i pausen.

Hun er direkte, men hun er det på grunn av kjærlighet. På Central CA Soccer Alliance er jentene som en familie.

Det er første gang de er i Europa. Spillere, trenerapparat og foreldre har reist fra California i USA for å oppleve Norway Cup på Ekebergsletta. Totalt er de 39 stykker.

– Vi reiser for å ta jentene ut av komfortsonen. Vi ønsker at de skal se nye kulturer, møte nye mennesker og vise at det er mer enn kun USA. Det er mange steder man kan spille profesjonelt i andre land. Dette er et lite steg på veien, sier Gillette.

Fakta: Norway Cup Arrangeres i Oslo mellom 27. juli og 3. august. Dette er den 47. utgaven. Turneringen ble opprettet i 1972. 30.000 barn og unge deltar. 5000 kamper skal spilles fordelt på 93 baner. Over 40 nasjoner er med i denne utgaven.

Christian Hauglid

Reiste i over tre døgn

Alliance, som det amerikanske laget kalles, slo til slutt Åsane 4–1 i solsteken på Ekeberg. «Én, to, tre. Alliance!» ropte jentene i kor etter seieren. Under Norway Cup spiller de i klassen for 17-åringer.

– Jeg vet at mange ikke har de samme mulighetene som det vi har. Jeg ønsker bare å utfordre meg selv og bli så god som jeg klarer. Jentene på laget er mine søstre, sier Isabella Arthur (17).

Evan House ble den store helten med to mål. Likevel hadde 17-åringen muligheten til å score flere. Det blir hun også fortalt av Gillette – på den «riktige» måten.

– Jasara er helt fantastisk. Hun er den beste treneren jeg noen gang har hatt. Jeg kom fra at lag der vi hadde problemer med treneren. Hun har hjulpet meg med å endre tankesettet og holdningen min, sier House.

Søndag var det over 30 varmegrader på Ekebergsletta. For jentene fra California er ikke det er problem. Likevel var de slitne.

De har reist i over tre døgn for å komme til Oslo. Kanselleringer og forsinkelser gjorde reisen svært problematisk. Et sted i Europa ligger bagasjen til samtlige igjen.

Heldigvis hadde de med kamputstyret i håndbagasjen.

– Det var hardt. Vi kom nesten rett fra flyet og måtte tilpasse oss raskt, sier House.

Christian Breidlid

Inspirert av VM-heltene

Tidligere i juli vant det amerikanske landslaget VM i Frankrike. For jentene i Alliance var det en uforglemmelig opplevelse. Laget samlet seg for å se alle kampene til USA.

I en mannsdominert sport har jentene fått kvinnelige forbilder.

– Det var utrolig. De vant for noe større enn kun fotballen. Det var en bevegelse. Jeg gråt da de vant finalen, sier House.

Hennes største helt er Alex Morgan, som scoret seks mål for USA under mesterskapet. House er også spiss, i likhet med idolet. Hun har en drøm om at hun en dag skal få muligheten til å spille profesjonelt.

– Neste år skal jeg spille på college. Det er jeg veldig glad for, sier hun.

På høyrekanten til Alliance spiller Giselle Uribe. Hennes store forbilde er Megan Rapinoe. 34-åringen storspilte på vingen under verdensmesterskapet. I tillegg var hun langt fra redd for å bruke stemmen sin.

– Det inspirerer meg å se landslaget spille. Rapinoe jobber hardt og er målbevisst. Etter at jeg hadde sett på dem tenkte jeg bare: «Jeg må ut og trene for å bli bedre», sier Uribe.

Denis Balibouse / REUTERS

Revolusjon i USA

Kvinnefotballen har hatt en enorm utvikling i USA. Landet har vært i de tre siste VM-finalene. To av dem har endt i seier.

– Fotball har lært meg så mye. Det å kjempe seg gjennom tøffe kamper på banen, gjelder også utenfor banen. Uansett hvor dårlig du føler deg, vil det alltid bli bedre, sier House.

Det er ingen tvil om at prestasjonene til landslaget smitter over i samfunnet. På High School-nivå ser man en drastisk økning i antall kvinnelige fotballspillere.

I 1991 var det registrert 121.722 spillere, viser tall fra CNN. I 2018 hadde tallet økt til 390.482.

– Jeg tror jentene kan se seg selv i landslagsspillerne. De brenner virkelig for det og tør å snakke om kvinners rettigheter. De gir unge jenter et håp om at én dag kan man oppnå det samme selv, sier Gillette.