Simona Halep – Serena Williams 2–0 (6–2, 6–2)

De fleste trodde Serena Williams skulle ta sin 24 Grand Slam-tittel lørdag ettermiddag. Det ville gjort henne til tidenes mestvinnende tennisspiller gjennom tidene – uansett kjønn.

I to år har hun ventet på muligheten til å tangere Margarets Courts 24 titler.

Men tidligere verdensener Simona Halep ville det annerledes.

På Wimbledon-gresset i London storspilte rumeneren. Da hadde heller ikke den amerikanske superstjernen noe å svare med.

Etter kun 56 minutters spill hadde Halep sikret sin andre Grand Slam-tittel i karrieren etter 2–0 i sett.

– Hun spilte ut av en annen verden. Når noen spiller så bra må man bare ta av seg hatten og gratulere for det harde arbeidet, sier Williams i et intervju vist på TVNorge.

– Jeg må bare fortsette å kjempe på og ha det gøy med sporten. Jeg elsker å komme hit og spille foran dere. Det er alltid gøy, fortsatte hun.

Fakta: Simona Halep Født: 27. september 1991. Fødested: Constanța, Romania. Ranking: Nummer syv i verden. Meritter: Seier i French Open (2018), seier i Wimbledon (2019).

Ikke vunnet siden 2017

Serena Williams har ikke vunnet en Grand Slam-tittel siden januar 2017. Da slo hun sin egen søster, Venus, i US Open.

Få måneder etter seieren offentliggjorde Williams at hun var gravid. Siden hun ble mor, har hun enda til gode å vinne en av tennisens fire gjeveste turneringer.

Hun tapte US Open-finalen i 2018 mot japaneren Naomi Osaka. Da mistet hun hodet og skjelte ut dommerne.

Under årets Wimbledon-turnering har Williams røpet at hun måtte i terapi etter den opplevelsen. Hun måtte også beklage til Osaka for å ha ødelagt hennes store dag.

Hun fikk det ikke til å stemme da hun lørdag ettermiddag skulle revansjere finaletapet fra i fjor.

Forferdelig start

Williams fikk en fryktelig start på finalen. Allerede etter 11 minutter sto det 4–0 til Halep. Det hadde de færreste sett for seg før kampen.

– Dette bare viser at uansett hvor god du er, hvor mange titler du har vunnet, hvor mange finaler du har spilt – nerver kan alltid komme, sa den tidligere tennisstjernen, John McEnroe, i BBCs tennisstudio.

Williams slo tilbake med to game, men måtte til slutt ta til takke med å tape det første settet 2–6. Hun var tydelig frustrert over eget spill.

– Serena føler at banen blir veldig liten fordi Halep er overalt. Alt er blitt utført perfekt så langt av Halep, sa BBC-ekspert Tracy Austin, som har vunnet to Grand Slam-titler tidligere.

Fakta: Ti siste kvinnelige Wimbledon-mesterne * 2019: Simona Halep, Romania * 2018: Angelique Kerber, Tyskland * 2017: Garbiñe Muguruza, Spania * 2016: Serena Williams, USA * 2015: S. Williams * 2014: Petra Kvitová, Tsjekkia * 2013: Marion Bartoli, Frankrike * 2012: S. Williams * 2011: Kvitova * 2010: S. Williams. (©NTB)

Takket moren sin

I det andre settet forventet man å se en helt annen Williams. Da hun utlignet til 15–15 i første game brølte hun av glede, til tross for det mindre viktige poenget.

Men det ble langt fra et vendepunkt for 37-åringen.

Halep fortsatte storspillet og amerikaneren gjorde flere upressede feil. Williams brølte i frustrasjon.

Til slutt tapte Williams også det andre settet 2–6. Dermed kunne Halep juble for sin andre Grand Slam-tittel, siden seieren i French Open i 2018.

– Det er utrolig. Det er noe veldig spesielt. Jeg vil aldri glemme denne dagen. Da jeg var 10 år sa min mor: «Hvis du vil gjøre det stort i tennis, må du spille i Wimbledon-finalen». Nå er dagen kommet, så takk mamma, sa en rørt Halep etter seieren.

Sjokkert etter seieren

McEnroe, som selv har tre seiere i Wimbledon, var overrasket over seieren til Halep.

– Jeg er sjokkert. Hun er åpenbart en fantastisk og dominant utøver, men jeg trodde ikke at hun skulle skremme Serena så mye som hun gjorde i dag, sier BBC-eksperten etter kampen.

Han mener Williams ikke var til å kjenne igjen ute på Wimbledon-gresset.

– Serena virket sjokkert, og jeg trodde ikke det ville være tilfellet med tanke på all erfaringen hun har. Halep rundspilte henne. Det var ikke en jevn kamp engang, sier han.

Neste mulighet for Williams til å tangere Courts 24 Grand Slam-titler blir i slutten av august. Da starter US Open i New York. McEnroe mener tennisstjernen må komme i bedre form.

– På dette nivået kan hun bli avslørt, spesielt når nerver kommer inn i bildet, sier han.