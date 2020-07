Fem snakkiser etter TILs bortekamp: «Tok ansvar da Azemi satt hjemme i Tromsø»

Vi gir deg fem av temaene det snakkes om etter Ranheim-TIL.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Rune Robertsen iTromsø

RANHEIM-TIL 1–2

1) Azemi-savnet

Frykten for hva TIL skulle komme med offensivt ble – bevisst eller ubevisst – litt svekket hos Ranheim da det ble klart at Fitim Azemi ikke ble med på flyet til Trondheim mandag ettermiddag.

I stedet måtte Gaute Helstrup improvisere. Sammen med Eric Kitolano ble Daniel Berntsen valgt som spiss. Og ut fra forutsetningene gjorde Berntsen det brukbart. Bevegelig, gjerne helt ned til egen forsvarstreer for å hente ballen, og et par farlige løp i bakrom på kontringer som kunne endt med noe mer.

Inn for Berntsen kom, i mangel på noe annet, 15 år gamle Isak Hansen-Aarøen etter 78 minutter.

Hjemme i sofaen kunne Azemi se lagkameratene håndtere en vanskelig motstander, men gutta gleder seg nok til han er tilbake.

SENTRAL: Eric Kitolano scoret et av TILs mål mot Ranheim. Foto: Ned Alley

2) Tidlig ledelse

Kent-Are Antonsen vært variabel i de første kampene. Mot Ranheim så vi tydelig at han var mer sitt gamle jeg. Aggressiv i duellene, løpsvillig og ikke minst målfarlig.

Bare fem minutter var spilt da han dukket opp fra ingensteds og plutselig var alene igjennom med Ranheim-keeperen etter en enkel, men genial pasning fra Lasse Nilsen.

Venstrebeinte Antonsen brukte høyrefoten, og få toppspisser hadde gjort avslutningen bedre. Han bør være en av Gaute Helstrups mest betrodde spillere, og målet var bare enda et bevis på det.

3) Holdt nullen i 333 minutter

Ranheim hadde mer ball, og truet spesielt mye på TILs venstreside før pause. Og den brukte nok hjemmelaget med tanke på hvordan de skulle snu kampen.

Sjokket over å se Eric Kitolano sette inn 2–0 bare etter tre minutter av omgangen, gjorde oppoverbakken adskillig større. Samtidig vokste bare selvtilliten for et TIL-lag som hadde holdt nullen i de tre foregående kampene.

Det skulle ikke vare ut kamp fire. I det 63. minutt, etter totalt 333 minutter, sprakk nullen da Erik Tønne dunket inn ballen fra over 20 meter. Det ble starten på noen nervepirrende minutter da Ranheim forsøkte å kapitalisere på reduseringen. Det klarte TIL å ri av, og har fått en drømmestart på oppholdet i 1.-divisjon.

4) Byttet inn unggutta da det røynet på

August Mikkelsen (19) og Isak Hansen-Aarøen (15) er til sammen like gammel som Magnus Andersen (34). Men det var de to førstnevnte som først ble prioritert da TIL skulle holde på ledelsen de siste 20 minuttene. Mikkelsen som venstreving i stedet for Lasse Nilsen. Aarøen i stedet for Daniel Berntsen som angrepsspiller.

Andersen kom inn da Helstrup gjorde et trippelbytte i det 90. minutt.

5) Ruben Yttergård Jenssen

Kanskje fantes det noen tvilere til om Ruben kunne prege TIL-laget på samme måte som da han i årene før han dro i 2013. Riktignok var «Gutan» den gang et av Norges beste lag, der de i dag møter 1.-divisjonslag.

Ikke er han spesielt målfarlig eller har så fryktelig mange målgivende pasninger. Men evnen til å styre tempoet i kampene har han fortsatt, og mot Ranheim fikk han også et målpoeng han i akkurat perfekt øyeblikk la ballen til Eric Kitolano som kontrollert satt inn 2–0.

Ganske smart var han og mot slutten, la noen merke til frisparket han lagde på oppe ved Ranheims 16-meter da hjemmelaget var i ferd med å få seg en farlig kontring.