Iditarod-vinner Wærners fly måtte snu i luften

Etter å ha sittet koronafast i Alaska i tre måneder var hundekjøreren Thomas Wærner på vei tilbake til Norge i et veteranfly. Så fikk flyet problemer.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Thomas Wærner vant det prestisjetunge hundekjøringsløpet Iditarod i Alaska i mars. Foto: Marc Lester / Anchorage Daily / AP / NTB scanpix

NTB

Flyet med Wærner og 24 hunder skal etter planen lande på norsk jord tirsdag formiddag, men mandag ettermiddag opplyser prosjektleder Ole Johan Berg til Dagbladet at en motorfeil gjorde at flyet måtte snu.

– Det er den tekniske innretningen som sørger for at propellen ikke får en «over speed», som kan resultere i at propellen ryker av og fyker av gårde. Siden vi skal fly så langt, valgte vi å returnere til Fairbanks, hvor vi har fulle verksteder. Det er egentlig er en mindre sak å fikse, sier Berg til avisen.

Flyturen går fra Fairbanks via Yellowknife til Stavanger i et DC-6-veteranfly fra Braathens S.A.F.E.

Berg forteller at det er ventet at det tar et par timer å utbedre feilen. Flyet skal i utgangspunktet lande på Sola tirsdag klokka 12. Foreløpig holder man på det anslaget, siden det fortsatt er så fint vær.

– Riktig avgjørelse

– Jeg sa at jeg ikke ville dra før jeg fant en løsning for hundene. Jeg tror det var riktig avgjørelse, siden jeg tror at hundene ikke ville vært tilbake før i oktober eller noe sånt, sa Wærner til KTUU-TV før avreise.

Nordmannen vant det prestisjetunge hundekjøringsløpet Iditarod i Alaska i mars. Seieren ble delvis overskygget av koronapandemien. Virusutbruddet er også grunnen til at Wærner har vært alene i Alaska sammen med hundene siden målgangen i Nome 18. mars.

Familien venter

Hjemme i Nord-Torpa sitter kona Guro og parets fem barn. De må vente litt lenger nå.

– Kona mi har tatt hånd om 35 hunder, barna og jobben sin som veterinær. Når jeg kommer hjem, blir «ja, kjære» svaret mitt på alt, sa Wærner humoristisk i et intervju med det amerikanske nyhetsbyrået AP nylig.