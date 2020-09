Opptur for Renate Blindheim: Sotra slo tilbake etter to tap

– Rotete kamp, mente treneren etter seier mot Arendal. Nederlagsdømte Sotra biter seg fast i toppen av 2. divisjon.

Renate Blindheim har fått orden på Sotra, som er med i toppen etter ni kamper. Foto: Ørjan Deisz

SOTRA-ARENDAL 2–1

Sotra har overrasket stort denne sesongen. Først da klubben presenterte Renate Blindheim som hovedtrener 19. juni. 26-åringen ble historisk som den første kvinnelige treneren i norsk toppfotball for herrer. Siden har nedrykkstippede Sotra imponert på nivå tre og spilte de første seks seriekampene uten å tape. Status var tabelltopp.

Men flyten tok slutt. På Bryne ble det stortap med 2–5. Hjemme mot EIK en ny smell og 0–2. Med tapene forsvant også serieledelsen. Vard og Bryne lukter opprykk og snek seg forbi Blindheims lag.

Holdt unna

Søndagens hjemmeoppgjør mot Arendal var derfor en fin mulighet til å melde seg på i toppen igjen. Like før pause banket Håvard Arefjord Foldnes inn 1–0 og Sotra-ledelse til pause. Sotra bet seg fast på gjestenes banehalvdel, og ballen endte etter hvert hos Foldnes, som med et godt plassert skudd fra like utenfor 16-meteren overlistet Arendals keeper.

Målet kom etter en periode der Arendal presset.

Etter en times spill gikk Sotra opp til 2–0. Målscorer Foldnes la inn til Lars Kilen, som nesten kopierte lagkameratens scoring da han plasserte ballen til høyre for keeper Leopold Wahlstedt. Stillingen holdt seg i ett kvarter. De hvitkledde unyttet Sotra-rot i forsvaret, og Fabian Ness reduserte for gjestene fra Agder.

Frederic Falck fikk rødt kort på overtid etter en unødvendig takling inne på Arendals banehalvdel, men Sotra holdt unna og slo tilbake etter to tap.

– Rotete

– Det var etter hvert en ganske rotete kamp. Vi er fornøyde med deler av det, men mest fornøyd med at vi tar tre poeng, sa Sotra-trener Renate Blindheim til Direktesport etter kampen.

Dermed er det svært jevnt i toppen av 2. divisjon avdeling 2. Vard Haugesund leder med 21 poeng, Bryne har 20, Sotra 19. Både Vard og Bryne vant sine kamper i helgen.

– Vi står med 19 poeng her som ikke så mange trodde vi skulle ta, så vi er veldig fornøyde, sa Blindheim.

Neste oppgave for Sotra er Fløy borte på lørdag.