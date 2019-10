Stryningen er tildelt prisen for sin ærlighet i etterkant av jaktstarten under verdenscupen i Soldier Hollow i februar.

Der skjøt Thingnes Bø bare fire av fem skudd på siste stående skyting, og han ble nummer fire i rennet etter å ha gått sisterunden med et skudd i magasinet.

I etterkant sa han selv ifra til Det internasjonale skiforbundet om episoden, og han sa også fra seg både verdenscuppoengene og premiepengene fra rennet.

LES MER OM SAKEN HER: Thingnes Bø mister verdenscuppoeng og premiepenger

– Jeg fikk beskjed om at juryen var avsluttet og at resultatene var offisielle, men jeg måtte bare ta ansvar for det jeg hadde gjort. Jeg ville gå foran som et godt eksempel og trekke meg selv fra lista, sa Thingnes Bø til NTB den gang.

Tirsdag mottok han utmerkelsen som vinner av fair play-prisen under en tilstelning i Antholz i Nord-Italia. På sin Facebook-side skriver Thingnes Bø at prisen betyr mye for ham.

– Å vinne pokaler for resultater er én ting, men å vinne en pris fordi jeg har gått foran som et godt eksempel for fair play, er for meg enda større, skriver skiskytteresset.