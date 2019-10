Tirsdag ble alle de 21 etappene til Tour de France 2020 offentliggjort. Neste års treukersritt i Frankrike blir minst like tøff som årets, med mye fjell og lite flate etapper.

Allerede den første uken skal rytterne innom Alpene to ganger, mens to tøffe etapper i Pyreneene skal forseres før den første hviledagen.

Den andre uken står blant annet en toppavslutning på beryktede Grand Colombier på menyen, før rittet skal avgjøres med flere tøffe Alpe-etapper.

– En veldig spennende løypeprofil. Arrangøren har vært flinke til å fornye seg de siste årene, og gjør det igjen. De har lagt omtrent hele rittet til Sør-Frankrike, noe som hvert fall ikke jeg kan huske at de har gjort tidligere, sier sykkelekspert, Atle Kvålsvoll.

Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Skreddersydd for klatrerne

Som mange andre, biter også den tidligere sykkelproffen og nåværende treneren seg merke i den 20. etappen. En 36 kilometer lang tempo, som avsluttes med en åtte kilometer lang stigning opp til La Planche des Belles Filles.

– De ønsker tydeligvis å holde på spenningen så lenge som mulig. Å legge en knallhard bakketempo til nest siste etappe er spesielt, og den kommer til å gi store utslag, spår Kvålsvoll.

Løypa er altså skreddersydd for klatrere som Egan Bernal, Tibot Pinot og Chris Froome. Men Kvålsvoll tror også at Norges beste klatrer for øyeblikket, Carl Fredrik Hagen, kan gjøre det bra – hvis han skal sykle.

– Han viste i Vuelta a España (åttendeplass sammenlagt, journ.anm.) at han tåler tre uker med mye fjell. Så det er uten tvil en løype som står godt til ham, mener Kvålsvoll.

ASO

– Ikke den beste oppladningen

Carl Fredrik Hagen er i Kina, der han skal avslutte en forrykende sesong for hans egen del. Han rakk uansett å få med seg løypepresentasjonen.

– Løypa ser utvilsomt spennende ut. Samtidig er det et OL-ritt seks dager etterpå som jeg har veldig lyst til å gjøre det bra i. Derfor er jeg usikker på om Tour de France er den beste oppladningen, sier Hagen.

Rytterne går i mål på Champs-Élysées 19. juli, mens OL-rittet i Tokyo, som er tilrettelagt for klatrerne, går av stabelen 25. juli.

Derfor tror Hagen at det blir en vanskelig øvelse å sykle tre uker i Frankrike, før han skal jakte på OL-medaljer i Japan.

– Det koster mye både fysisk og psykisk å sykle et treukersritt. Når det i tillegg er lang reisevei og flere timers tidsforskjell, kan det bli vanskelig å kombinere.

– Jeg stresser heller ikke med å få Tour de France-debuten min. Det er viktig at det passer med resten av sesongplanen min, og sånn sett vet jeg ikke om neste år er det beste tidspunktet å sykle Tour de France.

Den tankegangen støtter Kvålsvoll fullt ut.

– Hvis Carl Fredrik vil gjøre det bra i OL, så hadde jeg rådet ham til å ikke kjøre Tour de France først. Jeg kan ikke se for meg at det er mulig å kombinere, sier Kvålsvoll.