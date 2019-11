Det ble et sjakkparti helt utenom det vanlige for 1.-divisjonsspilleren Inge Sandstad Skrondal lørdag ettermiddag.

På motsatt side av brettet, i de moderne lokalene i Oslo sentrum, satt verdenseneren Magnus Carlsen. Sjakkstjernen hadde møtt opp for å spille seriekamp for sin egen sjakklubb, Offerspill SK.

– Det var vanskelig, sier Skrondal og smiler.

Etter i overkant av to timer, sa de «takk for kampen». Carlsen hadde vunnet partiet og forlenget sin ubeseirede langsjakkrekke til 103 partier.

– Det er veldig morsomt for oss som ikke får mulighet til å spille mot sånne spillere til vanlig. Jeg synes det er veldig gøy at han tar seg tid til å spille i 1. divisjon, forteller Skrondal.

Carlsens opprettet klubben Offerspill i sommer. Alle nye klubber må i utgangspunktet starte i 4. divisjon, men på grunn av klubbens høyt rangerte spillere fikk de tillatelse fra Norges Sjakkforbund til å begynne i 1. divisjon, nivå to i Norge.

– Vi ønsker å bli best i Norge på sikt og konkurrere i Europa også. Vi må begynne et sted, og jeg er veldig glad for at vi fikk begynne i 1. divisjon, sier Carlsen.

Fakta: Offerspill sjakklubb * Opprettet sommeren 2019. * Magnus Carlsen er leder av klubben. * Ble på kort tid den største sjakklubben i Norge. * Har flere av Norges beste sjakkspillere i stallen: blant andre Aryan Tari og Johan-Sebastian Christiansen. * Klubbens førstelag har fått dispensasjon fra Norges Sjakkforbund om å starte i 1. divisjon (norsk nivå 2). * Har totalt 6 lag: Ett i 1. divisjon og fem i 4. divisjon (laveste nivå).

– Et prinsipielt valg

Lørdagens parti kommer i kjølvannet av noen hektiske uker for Carlsen. Det er to uker siden han overraskende tapte VM-finalen i fischersjakk mot amerikaneren Wesley So. I forrige uke ble det kjent at han har meldt seg ut av Norges Sjakkforbund.

– Det har vært en dialog med forbundet hele veien og alle parter er innforstått med det. Jeg ønsker fortsatt å jobbe med norsk sjakk. Jeg var blant annet med på et arrangement sjakkforbundet hadde for litt over en uke siden, så det er mer et prinsipielt standpunkt for min del, enn et ønske om å skape noe problemer, sier Carlsen om avgjørelsen.

– Var det er valg du følte du måtte ta?

– Som sagt: for min del var det et prinsipielt valg, forteller han.

Carlsen var i sommer en sterk pådriver for at norsk sjakk skulle inngå et samarbeid med det utenlandske pengespillkonsernet Kindred. Avtalen skulle være verdt opp mot 50 millioner kroner over fem år. Sjakkforbundet sa til slutt nei til en avtale – mot 28-åringens ønske.

Utmeldelsen har ingen praktiske betydninger for Carlsen. Sjakkforbundet har tidligere uttalt at de likevel ønsker å legge til rette for at nordmannen skal kunne spille i Norge, til tross for at utmeldte spillere i utgangspunktet forbys nettopp det.

Støtter lagkameraten

Aryan Tari, Norges nest beste sjakkspiller, er også en del av Offerspill-laget. Lørdag brukte han kun 13 trekk på å slå motstanderen Øystein Hole i seriekampen mot Akademisk.

– Jeg var heldig med at motstanderen min gjorde en stor feil tidlig, sier Tari.

Det var 20-åringens første parti for sin nye klubb. Han og Carlsen har et svært godt forhold etter mange år i sjakkmiljøet. Tari støtter kompisen i valget om å melde seg ut av forbundet.

– Det er ikke noe hemmelighet at han ikke har et godt forhold med sjakkforbundet. Det så vi i sommer. Jeg visste det fra før, så det kom ikke som en bombe for meg. Det er kanskje litt overraskende for mange, men også naturlig. Hvis du ikke er enig i en del grunnleggende ting er det kanskje ikke så naturlig at du medlem, forteller han.

Likevel erkjenner at han synes det er vemodig at konflikten har oppstått.

– Det er også litt trist at det blir sånn, men jeg skjønner det fra hans perspektiv, sier han.