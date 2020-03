Kaos i sjakkverdenen: Ekspert tror Carlsen kan gå fire år uten VM-kamp

NRKs sjakkekspert tror Magnus Carlsen kan måtte vente helt til 2022 med å forsvare VM-tittelen i sjakk. Avlysingen av kandidatturneringen har skapt kaos.

Magnus Carlsen er regjerende verdensmester i sjakk. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Viljam Brodahl Aftenposten

Torsdag formiddag kom nyheten om at den omstridte kandidatturneringen i sjakk utsettes.

Bakgrunnen er at Russland har bestemt at alle fly til og fra landet skal settes på bakken fra og med fredag. Dermed måtte turneringen i Jekaterinburg avsluttes for at spillerne skulle kunne komme seg hjem.

Før starten på turneringen vakte et bilde fra åpningsseremonien stor oppsikt. Da hadde rundt 2000 personer samlet seg i en konsertsal, til tross for at Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) hadde tydeliggjort at de tar koronapandemien på alvor. Kritikken har også haglet etter at turneringen har pågått selv om andre arrangementer utsettes.

– Det er litt typisk sjakkspillere. I alle andre sporter kanselleres ting, men sjakkspillere tror de er historiske genier som kan vurdere en slik situasjon bedre enn alle sporter, sier NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

Dette bildet skapte storm før starten på turneringen. Rundt 2000 personer var samlet i samme konsertsal. Foto: Lennart Ootes / Fide

Kaos i sjakkverdenen

Fide har gjort det klart at de vil at turneringen skal fullføres så snart det lar seg gjøre, for å finne ut hvem som skal møte Magnus Carlsen til VM-kamp. Det sår derimot Bae tvil om.

Han mener utsettelsen fører til en svært kaotisk situasjon i sjakkverdenen. Bae tror de som ligger dårligst an i sammendraget, og som ikke har noen mulighet til å vinne turneringen, vil være svært lite lystne på å fortsette å spille senere.

– Derfor kan flere føle at det beste er å starte turneringen på nytt igjen. Det igjen vil derimot ikke være en god løsning for dem som ligger i føringen nå. De vil selvfølgelig fortsette, sier Bae.

Et annet moment i dette er at Teimur Radjabov, som trakk seg før turneringen på grunn av at han var kritisk til arrangørenes tiltak mot koronaviruset, vil nå ha en god sak når det viser seg at turneringen måtte kanselleres nettopp på grunn av virusspredningen.

– Kan man da bare fortsette uten ham når hans antagelser og synspunkter i høy grad ble realisert? spør Bae.

– Han (Maxime Vachier-Lagrave) som erstattet Radjabov er samtidig i ledelsen. Hvis det ved veis ende skulle være han som går av med seieren, som ikke engang var kvalifisert, blir det en veldig merkelig situasjon.

Sjakkeksperten mener man i så fall må inkludere både Vachier-Lagrave og Radjabov i en eventuell ny turnering. Da kan man samtidig bli nødt til å legge til en tiende spiller for unngå oddetall og avviklingsproblemer.

Fakta Kandidatturneringen 2020 Etter 7 av 14 spilte partier: Maxime Vachier-Lagrave – 4,5 poeng Jan Nepomnjasjtsjij – 4,5 poeng Fabiano Caruana – 3,5 poeng Anish Giri – 3,5 poeng Wang Hao – 3,5 poeng Aleksandr Grisjts – 3,5 poeng Ding Liren – 2,5 poeng Kirill Aleksejenko – 2,5 poeng Les mer

Torstein Bae er sjakkekspert for NRK. Foto: Dan P. Neegaard

Ser for seg neste VM-kamp i 2022

Dermed, på grunn av den kaotiske situasjonen, ser Bae på det som sannsynlig at Fide kan bli nødt til å sette en strek over hele kandidatturneringen, utsette årets VM-kamp og heller konsentrere seg om kampen som kommer i 2022.

Sjakk-VM arrangeres vanligvis annethvert år. Carlsen forsvarte tittelen sist i 2018, noe som kan føre til at han går hele fire år uten en VM-kamp.

– Den situasjonen synes jeg ikke er vanskelig å se for meg, sier Bae.

Vi har vært i kontakt med Henrik Carlsen, faren til Magnus, for en kommentar fra den norske sjakkspilleren. Faren viser til uttalelsene på Chess24s livesending torsdag ettermiddag for sønnens reaksjon på utsettelsen.

– Situasjonen er kaotisk. Alle som sa at dette kom til å skje fra starten av kommer til å si «det var det jeg sa». Jeg føler likevel at de prøvde det de kunne, men nå er det ikke mulig å fortsette lenger, sa Carlsen på sendingen.

Magnus Carlsen bekymrer seg ikke for at VM-kampen kan bli utsatt. Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

– Går ikke utover meg

Opprinnelig er det bestemt at en VM-kamp skal arrangeres i desember i år. Hvor kampen skal spilles, er ennå ikke avklart.

Verdensmesteren fra Lommedalen stresser derimot ikke nevneverdig med at han kan bli tvunget til å vente med å forsvare tittelen.

– Uansett hva som skjer, så går det ikke utover meg. Får jeg spilt en VM-kamp (i år), så blir det morsomt og interessant. Hvis ikke, så kommer jeg ikke til å klage, sier Carlsen, og legger til:

– Jeg håper at det blir en VM-kamp i år, jeg håper at kandidatturneringen får fortsette så fort som mulig. Jeg tror de vil jobbe hardt for å finne en løsning.

Fredag ble det også klart at Norway Chess, den årlige turneringen som arrangeres i juni i Stavanger, må utsettes i første omgang til oktober på grunn av koronaviruset.