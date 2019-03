RBK ydmyket og utspilt i serieåpningen

BODØ/GLIMT - ROSENBORG 2–0

BODØ: På en iskald og forblåst Aspmyra stadion gikk RBK ut i den mest klokkerene 4–4–2-formasjonen siden under Janne Jönsson tilbake i 2012. Nicklas Bendtner var ingen tier. Han var ikke så mye annet heller. Etter ti minutter forsvant han ut mot kanten, omtrent midt på banen. Og ble stort sett stående.

Men dansken hadde langt fra all skyld til RBKs skrøpelige start på Eliteserien 2019. Uorganisert trykkfotball uten trykk ga enkle arbeidsforhold for hjemmelaget Bodø/Glimt.

Etter knappe ti minutter måtte keepervikar Arild Østbø ut i full strekk på et frispark til hjemmelaget. De gule hadde ballen mest og skapte mest, men sjansefattig var det mest beskrivende ordet på matchen.

Drøye halvtimen spilt ble Glimts Patrick Berg liggende nede. Inn kom lillebror Konradsen, som ble veid og funnet for lett på Lerkendal. Byttet skulle få direkte konsekvenser rett før pause.

RBK-trener Eirik Horneland benyttet skadepausen på Berg til en prat med Bendtner. Hva som ble sagt, vites ikke. Noen umiddelbar effekt ga det ikke, men RBK fikk likevel mer ballkontroll rundt halvtimen spilt i Bodø.

Litj-Konradsens hevn

Etter om lag 40 minutter fikk RBK sin beste mulighet før hvilen. Pasningen fra Vegar Eggen Hedenstad fant Nicklas Bendtner via Alexander Søderlund. Bendtner traff Pål André Helland, men skuddet kom fra alt for skrått hold til å bli skikkelig farlig.

Minutter etter ble RBK straffet da ingen passet på Morten Ågnes Konradsen like utenfor sekstenmeteren. Helt upresset ladet Konradsen storkanonen, og dunket kula utagbart i mål forbi Østbø til 1–0.

Til pause lå frustrasjonen så tykt utenpå kaptein Mike Jensen at han nektet å stille opp til intervjuet med Eurosport.

Kort effekt av hvilen

Pausen gjorde RBK godt. I hvert fall i starten av andre omgang viste laget noe mer enn bare oppmøtet, og laget virket å gi skikkelig gass. Først headet Søderlund ballen i mål på et strøkent frispark fra Helland, men ble vinket av for offside. Så gikk endelig Akintola i bakrom, fikk ballen, og serverte Søderlund foran mål. Men headingen gikk over. Den første – og det skulle også vise seg å bli den eneste - målsjansen til RBK kom i det 55. spilleminutt.

Men lufta gikk raskt ut av ballongen. RBK flyttet laget noe høyere opp i banen – men kun for å bli straffet av hjemmelaget. Bendtner gikk seg fast i trøbbel og mistet ballen, Reginuissen ruset, og Vegar Eggen Hedenstad maktet ikke å følge løpet til Layouni. Glimt-vingen doblet hjemmelagets ledelse til 2–0 med en strøken avslutning.

Kun en kanonredning fra Arild Østbø hindret hjemmelaget å gå opp til 3–0 i det 67. minutt. Meling mistet ballen midt på egen banehalvdel, og Eggen Hedenstad slapp igjen sin mann. Men Østbø reddet mesterlig skuddet fra Layouni.

Østbø på jobb

Med drøye tjue minutter igjen tok trener Horneland grep. Ut med Bendtner og Akintola, inn med Lundemo og de Lanlay. Helland over på høyre, Åsen opp i rollen som tier, og Lundemo som makker til Jensen på midten var resepten RBK-treneren håpet skulle gi effekt.

Men Glimt trakk seg bare litt lenger tilbake i banen, og hadde få problemer med å demme opp for Rosenborg. Det var ingenting igjen på RBK-tanken. Ingen selvtillitt, ingen kreativitet, ingen plan. Kun én mann var fortsatt på jobb - keeper Arild Østbø. Rosenborgs klart bestemann leverte to praktredninger helt på tampen.

Kanskje berget han den totale krisen, men serieåpningen ble uansett en svært pinlig affære for Rosenborg.