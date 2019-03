Bekreftet: Mollekleiv innstilles som presidentkandidat

ULLEVAAL: Fredag la valgkomiteen i Norges idrettsforbund frem sin innstilling til idrettspresident samt medlemmer til idrettsstyret.

I et konferanserom på Ullevaal stadion kunngjorde lederen av komiteen, Anne Irene Myhr, at de innstiller på Sven Mollekleiv som presidentkandidat.

Sittende president Tom Tvedt ønsket å fortsette, men valgkomiteen har altså valgt ikke å innstille på ham for en ny periode som norsk idretts øverste leder.

Valgkomiteen kunne velge mellom seks presidentkandidater. Til slutt falt valget på Mollekleiv.

– Den største motivasjonen for å gå inn i denne rollen er å jobbe for visjonen om idrettsglede for alle, fastslår Mollekleiv.

Tore Meek / NTB scanpix

Koss innstilles

Så kom valgkomiteen med en overraskelse.

Den tidligere skøytekongen Johan Olav Koss innstilles som 2. visepresident. De siste årene har han hatt base i Canada, men Koss er nå klar for å jobbe for norsk idrett.

Elisabeth Faret innstilles som 1. visepresident.

Stein J. Bjørge

Lang erfaring

Men den øverste lederen blir Mollekleiv, hvis valgkomiteens innstilling følges. 64-åringen er mest kjent som tidligere generalsekretær og president i Norges Røde Kors.

Han har imidlertid lang erfaring fra idretten. Han var styreleder i Vålerenga da Oslo-klubben vant seriegull i 2005, han var manager for ishockeylandslaget da de rykket opp til A-VM i 1989, og han har hatt flere roller i Norges Fotballforbund.

Mollekleiv har hovedfag fra Norges idrettshøgskole.

Innstillingen til idrettsstyret

Valgkomiteen la også frem sin innstilling til hvordan idrettsstyret skal se ut videre.

Sebastian Henriksen, Sondre Sande Gullord, Zaineb Al Samari og Vibecke Sørensen innstilles som styremedlemmer for en fireårsperiode. Ole Jørstad, Erik Unaas, Astrid Sandbu og Sara Stokken Rott innstilles for to år.

– Vi har innstilt fire kandidater som er 31 år eller yngre. Begrunnelsen er at de med sin erfaring kan være tydelige på innholdet i forventningene om fornying og utvikling av organisasjonen, sier Anne Irene Myhr.

Idrettstinget avholdes i slutten av mai.