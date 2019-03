Én av disse to tror at gullet skal hem i år

BTs offisielle tabelltips tipper Brann utenfor medaljene i år. Men hva skjer når du ber Eduardo Andersen og Erik Huseklepp spå Eliteserien anno 2019?

Vi kan røpe at den ene av dem er mye mer optimistisk enn den andre.

Her kan du lese deres tabelltips.

Eduardo Andersen

Bård Bøe

Lars Arne Nilsen kom til Bergen i mai 2015. Siden har han ikke gjort annet enn å bygge lag. Stein på stein har han lagt, og nå står omsider byggverket ferdig.

Etter tre solide sesonger i Eliteserien er han klar for å ta det siste steget, som er å løfte laget til topps av tabellen.

Aldri har han stått bedre rustet og aldri har han hatt en bedre stall. Det er et lag bestående av spillere som passer perfekt til LAN-systemet.

Det er forsvarsspillere og en keeper som er gode med ball, det er midtbanespillere og kantspillere som er ekstremt løpssterke, og på topp har de en spiss som kan score mål.

Kritikerne sier at laget mangler stjerner, men det er et bevisst valg av Nilsen. Brann skal være et kollektiv, det er hele poenget. Spillerne skal stå opp for hverandre og løpe like hardt hjemover som fremover.

Både Rosenborg og Molde har fått nye trenere. Det er neppe ideelt. Moe i Molde skal overta de stadig større skoene til Solskjær, mens Horneland i Rosenborg febrilsk forsøk å innføre en helt ny måte å spille fotball.

I Brann er det harmoni, og det er kontinuitet. Det gir dem det lille fortrinnet som vipper gullet hjem til Bergen.

Erik Huseklepp

Bård Bøe

Jeg tror dessverre at Brann havner utenfor medaljene i år. Det begrunner jeg med at jeg er veldig bekymret over angrepsspillet til Brann. De har vist gode tendenser på press-spill og løpskraft i vinter, så Brann blir et vanskelig lag å møte.

Jeg er spent på hvordan de klarer å bryte ned lag som legger seg lavt og kompakt.

Der savner jeg et klart angrepsmønster og kreative evner fra spillerne som skal bekle de offensive posisjonene.

