Sky Sports: Molde får 11 millioner for Solskjær

Molde får 11 millioner kroner i kompensasjon for at Ole Gunnar Solskjær forsvinner for å bli permanent manager i Manchester United, melder Sky Sports.

Ifølge kanalen er det ikke snakk om at Solskjær kjøpes fri, men det skal være snakk om en «gest» fra gigantklubbens side for at de henter ham rett etter at han skrev under en ny treårskontrakt med Molde.

Sky har ingen navngitte kilder som bekrefter opplysningene, men de skriver at Molde fikk halvparten, altså ca. 5,5 millioner kroner, allerede i desember, da Solskjær ble ansatt som midlertidig manager.

Det har vært nevnt en rekke summer Molde skal ha fått for Solskjær, helt opptil 80 millioner kroner.

Molde-ledelsen vil ikke ut med noe pengebeløp, men administrerende direktør Øystein Neerland sier at klubben får en kompensasjon og at ledelsen er fornøyd med den.

– Det har vært spekulert mye om økonomi. Vi får en kompensasjon, men størrelsen på den kan jeg ikke fortelle, sier Neerland til NRK.