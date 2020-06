Alexander Blonz kandidat til å bli verdens beste

Håndballspilleren har hatt en eventyrlig sesong. Nå er han nominert i enda en prestisjekåring.

Alexander Christoffersen Blonz i aksjon i Champions League-kampen i håndball mellom Elverum og Paris Saint Germain PSG i Håkons Hall på Lillehammer Foto: Geir Olsen

20 år gamle Alexander Blonz fra Stavanger er nominert i en kåring om å bli verdens beste unge venstrekant av Handball Planet.

Han konkurrerer mot Dylan Nahi (PSG), Emil Jakobsen (GOG) og Sergej Nikolaenov (Krasnodar).

20-åringen fra Stavanger har allerede to seniormesterskap med Christian Berges A-landslag bak seg. Det har gitt VM-sølv (2019) og EM-bronse (2020). Denne sesongen spilte han for første gang i eliteserien og Champions League for topplaget Elverum.

– Det har vært en fin sesong, sa Blonz til Aftenbladet i mai.

Venstrekanten gikk fra Viking til Elverum i fjor sommer. Han flyttet fra gutterommet ved Hafrsfjord til byen ved Glomma og har ikke sett seg tilbake.