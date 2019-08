Nykommeren ga Stabæk første hjemmeseier siden april

STABÆK – KRISTIANSUND 2–0 (1–0)

Seieren var svært kjærkommen for Stabæk. Bærumslaget hadde ikke vunnet i Eliteserien siden 5. juli og sto med fem strake kamper uten trepoengere før møtet med Kristiansund.

Det var ikke noe å si på at det ble hjemmeseier på Nadderud for første gang siden 28. april.

Med direkte spill radet Stabæk opp flere sjanser, og Kapser Junker spilte en nøkkelrolle. Den innleide Horsens-spissen kunne fort gjort flere scoringer enn den han fikk etter et kvarter.

Håkon Mosvold Larsen

Pent av Bohinen

Da utnyttet han et fryktelig klareringsforsøk fra Amidou Diop og hamret ballen i nettet. Junker skaffet også hjørnesparket i forkant av 1–0-målet.

– Det var superdeilig å score, sa han til Eurosport.

Ti minutter før slutt doblet Emil Bohinen ledelsen på vakkert vis. 20-åringen dempet en ball fra motspiller Aliou Coly, dro seg forbi Diop og innbytter Liridon Kalludra og dunket ballen i mål bak en sjanseløs Sean McDermott.

– Jeg så at ballen var ganske høy, og de nølte litt bak der, så jeg fikk et bra førstetouch og prøvde å finne skuddmuligheten. Den fant jeg til slutt og traff bra, sa Bohinen til Eurosport om sin tredje scoring for sesongen.

Tidligere i annen omgangen var Junker nær å bli tomålsscorer. Den første muligheten klarte McDermott akkurat å stoppe, og KBK-keeperen var igjen solid da Junker kom alene igjennom ti minutter senere.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

LES OGSÅ: Hovland berget ett poeng med sitt første seriemål for Rosenborg

Har kjøpsopsjon

Dansken viste også at han blir god å ha for Stabæk i det oppbyggende spillet. Han var klart kampens beste spiller, og etter 75 minutter fikk han stående applaus da han ble byttet ut.

Kasper Junker debuterte i norsk fotball i 1–1-kampen mot Vålerenga i midtuken. Stabæk har sikret seg retten til å kjøpe ham etter sesongen.

Etter pause hevet Kristiansund seg, men gjestene måtte ta stor risiko i jakten på en utligning. De ga Stabæk ofte mye rom å boltre seg i.

– Det er ikke sånn at vi faller tilbake for å kontrollere kampen, men risikoen er å havne under et visst trykk. Jeg føler vi forsvarte ledelsen bra, og luften gikk litt ut av Kristiansund da Emil gjorde 2–0, sa Stabæk-trener Jan Jönsson til Eurosport etter kampen.

Heiko Junge / NTB scanpix

RBK neste

Etter 18 kamper står Stabæk med 20 poeng. Fortsatt blir det nervepirrende på Nadderud, men den etterlengtede trepoengeren gir grunn til optimisme før høstens sluttspurt.

– Vi skal suge på denne i ti minutter eller noe sånt. Deretter skal vi se frem mot neste kamp, der vi møter et formsterkt lag, sa Jönsson.

Neste helg møter han gamleklubben Rosenborg på Lerkendal. Det blir en beintøff oppgave for laget fra Bekkestua.

Kristiansund står nå med to strake tap og har tre poeng mer enn søndagens motstander. For noen dager siden røk de 1–2 hjemme mot Bodø/Glimt.