Det aller, aller meste tyder på at VM i Japan kommer for tidlig for henne. Dit reiser den norske troppen 19. november.

Nylig var hun gjennom en kikkhulloperasjon. Tirsdag hadde Reistad to avtaler for medisinsk oppfølging i Oslo. Alt legges til rette for at hun skal returnere i helt restituert utgave om noen måneder.

NTB møtte henne på Ullevaal stadion etter den første konsultasjonen. Om seks ukers tid skal det gjøres en ny evaluering.

– Det kan jo bli både OL og EM på hjemmebane for deg neste år om VM ryker?

– Ja, absolutt så hjelper det at det er nye ting å se fram mot. Men jeg skal ikke kutte alle forhåpninger med tanke på VM allerede. Vi får se. Jeg er ung, og kroppen gror forhåpentlig fort, sier Reistad til NTB.

VM-uttaket gjøres i begynnelsen av november.

Tøft

Reistad vil ikke risikere noe på kort sikt. Hennes karriere kan fort vare i 15 år til.

– Jeg kommer ikke til å ta noen sjanser. Ryggen skal forhåpentlig holde i mange mesterskap og lang tid framover. Jeg vil ikke at det er det som setter meg ut om det er noe, sier Reistad.

– Den (ryggen) må vi få på plass, og det er de første ukene som er avgjørende. Så får vi se etter hvert.

Reistad hadde en svært krevende sist sesong. Den inneholdt juniorsluttspill og senior-EM der hun slo gjennom og skapte seg et navn internasjonalt.

I tillegg gikk Vipers Kristiansand gjennom et knallhardt og omfattende kampprogram i Norge og Champions League (vant kampen om 3.-plassen).

Jakt

Norge er foreløpig ikke kvalifisert for OL, men har sjansen til å klare det i VM (Japan november og desember) og OL-kvalifisering våren neste år.

Reistad er inne svært høyt oppe på storklubben Györs liste over ønskede spillere. Det har klubbens president Csaba Bartha klart slått fast overfor NTB.

– Min plan for framtiden er å hente henne, sa han i mai.