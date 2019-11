KUMOMOTO: Nederlenderne gikk nedslått av banen i håndball-VM. Det at laget tapte 26–32 for Slovenia, var overraskende. Og Frankrike, regjerende verdensmester, tapte 27–29 for Sør Korea.

VM gir alltid noen overraskelser, og nå kom de i første dag av dette mesterskapet i Japan.

Skrell, var ordet som ble brukt. For ekspertene har tippet Nederland som den motstanderen som vil by Norge kamp i Gruppe A. Men Nederland var ikke sitt gamle jeg og lå stort sett bak slovenerne i kampen.

Slovenia klarte å opptre kollektivt, og hadde skyttere som leverte. Tjasa Stanko fikk 12 mål på 17 forsøk. Fire av scoringene kom på straffe.

Slovenerne var gjennombruddsfarlige, og for første gang på lenge klarte de hvitkledde å holde ut. Normalt har Slovenia vært tøffe i starten, for deretter å dabbe av. Utholdenhet har vært mangelvare.

Nederlands trener Emmanuel Mayonnade fortalte at han var trist etter kampen. Han overtok jobben foran denne sesongen, etter Molde-trener Helle Thomsen. Hun har hatt suksess med dette laget.

– Vi har jobbet så hardt de siste dagene, men vi gjorde for mange feil. Nå må vi bare være fokusert fremover. Vi har neste kamp mot Angola og må bare stå på, sier han.

På pressekonferansen fortalte trener Danick Snelder at Slovenia fant et svakt punkt. Laget må bare ta seg sammen.

Ana Gros, Slovenias store skytter, som også er nøkkelspiller i Brest, kunne ikke annet enn å være takknemlig for seieren. Den kom litt overraskende, men hun og laget skal ta vare på det gode utgangspunktet videre.

Fransk nederlag

Frankrike var en like stor overraskelse. Frankrike vant siste EM og VM. Norge glemmer aldri tapet for den nasjonen i siste VM. Stine Bredal & co. gråt på pallen, de franske jublet. Nå var det ingen god dag på jobben for det seiersvante laget.

Veldig mange har tippet Frankrike som verdensmester, fulgt av Russland. VM er åpent, for å si det slik.