KUMAMOTO: 5.-plassen i EM for ett år siden var et nederlag for norske håndballkvinner, som bare samler på pallplasser. Evalueringen etterpå var beinhard.

Når Norge lørdag spiller første VM-kamp mot Cuba, er det et fornyet lag som inntar plassene. Ikke bare er det nye navn. Det som skjedde under EM i Frankrike for ett år siden, førte til at både spillere og trenere måtte gå i seg selv.

– Det som preget oss for mye i EM, var at vi ikke fikk dratt fra i noen kamper. Det skapte stress da kampene ble jevnere enn det vi likte og så for oss, sier landslagstrener Thorir Hergeirsson.

Han forteller at det førte til at spillere og trenere forsvant litt bort fra hverandre, flere på banen begynte å gjøre ting på egen hånd.

I ettertid har landslaget jobbet mye med å håndtere slike situasjoner. Hva er spillernes ansvar, og hva er ansvaret til de som sitter på benken?

Fakta: Norges innledende kamper i håndball-VM Lørdag kl. 12.30: Norge-Cuba Mandag 2.12. kl. 12.30: Slovenia-Norge Tirsdag 3.12. kl. 12.30: Norge-Serbia Torsdag 5.12. kl. 12.30: Norge-Angola Fredag 6.12. kl. 12.30: Nederland-Norge Hovedrunden starter søndag 8. desember. Alle Norges VM-kamper sendes på TV3 og Viaplay.

LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Alle vurderte og ble vurdert

«Sannhetens øyeblikk» i januar og februar ble viktig. Hver enkelt skulle evaluere seg selv, men også mene noe om laget. Trenerne ble på ingen måte spart, men akkurat slik evaluering er landslaget vant til.

Ærlighet fremelskes, at det er høyde under taket og en atmosfære for å kunne si hva som ikke fungerer. Evalueringen viser uansett at spillere og trenere måtte gå i seg selv for å finne ut hva som må bli bedre før VM i Japan.

For det som skjedde i Frankrike, fikk følger. Tapet i åpningskampen mot Tyskland, og senere et nytt mot Romania, ble en prøvelse for spillere som vil mye. De er vant til suksess.

Derfor var det helt nødvendig å gå i dybden og finne ut hvorfor det haltet for Norge.

– Når det går bra, er det veldig ofte tendens til at alt er bra. Hvis vi ikke når målene, som sist, er det lett for at man blir farget av følelsene. Da er trenere og spillere mer kritiske. Det er en balansegang, sier landslagstrener Thorir Hergeirsson.

LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Hans erfaring er imidlertid at det er lettere å være kritisk når man ikke har nådd mål, for som han legger til:

– Det kreves mer å utfordre når man har oppnådd det som var målet.

Ingen kopi fra EM

Siden EM har Norge hatt store utskiftninger på mannskapet. Åtte aktuelle landslagsspillere har vært på sidelinjen med skader. Målvakten Katrine Lunde, skytteren Veronica Kristiansen og eksplosive Nora Mørk er blant dem som ble skadet tidligere i år. De nye har fått erfare at det har vært nok å jobbe med.

LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Evalueringen viste at noe må forsterkes og utvikles, og det har laget jobbet med i mange måneder. Hergeirssons liste ser slik ut:

1. Forsvar: Norge skal være enda råere til å sette i gang en kjernegruppe i midtforsvaret som har godt samspill og gode relasjoner. Norge kom for sent i gang med det i EM og det kostet laget dyrt.

2. Ny 5-1-variant: Laget ble enig om å utvikle en alternativ formasjon i forsvar ut over 6–0. En 5-1-variant er innøvet siden i sommer. Sanna Solberg kommer til å få eneroppgaven i forsvar. Kari Brattset Dale og Emilie Hegh Arntzen kan også egne seg her.

3. Taktikk: Norge skal bli enda råere med tanke på detaljert situasjonstaktikk med tanke på motstander. Forsvaret må justeres deretter og bli mer fleksibelt.

LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

4. Manglende tilpasning: Alle spillerne var enige om at det Norge slet med i EM var at spillerne brukte for lang tid på å tilpasse seg regeltolkninger. i mesterskap. Derfor ble laget hardt straffet. Nå har det vært ekstra fokus på å få kjennskap til hvordan dommerne tolker ulike regler.

5. Angrep: Skal være enda mer disiplinert i perioder da laget sliter. Oppfordring om å være gjerrige med ballen når laget trenger mål. Det er fristende å ta tidlige avslutninger.

6. Svak på venstresiden: Norge har gode kanter, men har vært svakere på utspill til venstresiden. Der kan også gjennombrudd mellom utside og toer benyttes mer.

LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

7. Trenerteamet: Skal bli raskere til å gjøre små justeringer slik at det inn mot kampene er en enda klarere A-B-C. Det er viktig fordi det denne gangen er flere nye spillere.

8. Sterkere mentalt: Være bevisst på at man ikke snakker om spillere som ikke er der, men tenke at de som er med, er gode nok. Hergeirsson har tro på den gjengen som er tatt ut.