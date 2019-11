Forløsende sluttspurt ga etterlengtet RBK-gull i G19-finalen

Odd – Rosenborg 0–3

Etter to strake finaletap i G19-NM lyktes det for RBK. Etter tap mot Molde (2017) og Sogndal (2018) kunne de omsider løfte NM-pokalen.

Mål av Emil Konradsen Ceide og Teodor Berg Haltvik, samt et selvmål, sikret RBK seieren de siste ti minuttene på Fornebu.

Det var Rosenborgs G19-lag som sto for de fleste og største sjansene i første omgang, men kampen var likevel målløs da lagene gikk til pause. Dermed øynet et dyptliggende Odd-lag muligheten for NM-gull etter hvilen.

Franklin Nyenetue burde ha sendt RBK i ledelsen da han på hel volley fikk muligheten etter drøye halvtimen, men spissen klarte ikke å presse kula under tverrliggeren.

Audun Braastad

Straffe?

Trolig burde trønderne ha fått muligheten fra straffemerket ti minutter tidligere da Mikael Tørset Johnsen tråklet seg inn i sekstenmeteren. Midtbanespilleren serverte tofotsfinter fra øverste hylle da han lurte vekk tre Odd-forsvarere før han gikk i bakken.

Dommer Sivert Amland sto godt plassert, men slo ut med armene og lot spillet fortsette til Johnsens store fortvilelse.

Etter pause var det et langt friskere Odd-lag som kom på banen. Telemarkingene satte Rosenborg under press og hadde en ball i nettet åtte minutter etter hvilen. Målet ble imidlertid annullert for offside.

SE OGSÅ: Talentet forlenger med Rosenborg

Tre kjappe

Men Rosenborg løftet seg og var svært nær scoring etter en dobbeltsjanse etter 60 minutters spill. Åtte minutter senere fikk Nyenetue på ny sjansen på hel volley. Denne gangen smalt ballen i tverrliggeren, via pannen til forsvarer Sondre Aarrestad og ned i bakken. Returen gikk i hendene til Odd-keeper Petter Hagen.

Mot slutten av kampen hadde Odd mer en nok med å forsvare seg, og til slutt klarte de ikke stå imot presset. Og da kom den berømte ketsjupeffekten.

Audun Braastad, NTB scanpix

Først da Ceide kom i skuddposisjon fra utsiden av sekstenmeteren fire minutter før slutt. Da kunne Hagen i Odd-buret lite gjøre da Ceide curlet ballen i nettet i det 86. minutt.

Bare minuttet senere ble Teodor Berg Haltvik spilt fri. Alene med keeper gjorde innbytteren ingen feil og doblet ledelsen.

På overtid satte Bjørn Mæland ballen i eget må og fastsatte sluttresultatet til 3-0.

Dermed kunne Rosenborg omsider løfte NM-pokalen.

(©NTB)