Reagerer på OL-vinnerens Kollen-utspill: – Går imot anbefalingene

Iivo Niskanen håper at noen kommer i skogen. Astrid Uhrenholdt Jacobsen er mer skeptisk, og Therese Johaug skal kose seg uansett.

Iivo Niskanen håper at folk finner veien til Holmenkollen. Den uttalelsen støtter ikke Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Foto: NTB Scanpix

HOLMENKOLLEN: For første gang skulle jentene oppleve det heidundrende folkelivet i Kollen. 30-kilometeren var flyttet til lørdag, den store festdagen for langrenn i Kollen.

Så kom det et virus fra Kina. Det slo seg ned i Europa og vips så var Kollen stengt for publikum.

– Jeg skal prøve å kose meg så godt jeg kan, men jeg synes det er leit at det er blitt slik, sier Therese Johaug.

Alle langrennsløperne synes det er trist at de skal gå sesongens lengste verdenscuprenn for tomme tribuner. De uttrykker alle forståelse for at det skjer. Og helt uten publikum blir det ikke. Noen har allerede slått seg til med telt og primus ut i skogen.

Therese Johaug har full forståelse for at Kollen blir stengt for publikum, men synes det er leit å gå for tomme tribuner. Foto: Terje Bendiksby

– I verste fall så sitter man med etterpåklokskapen og mange som har fått koronaviruset etter at de har vært i Kollen. Det vil vi jo ikke ha. Jeg har stor respekt for avgjørelsen, sier Johaug.

Hun er storfavoritt til å vinne lørdagens 30 kilometer fellesstart. En fellesstart som går i en forkortet løype. Snømangelen tidligere i vinter har ført til at rundene bare blir på 6,2 kilometer. Det blir ingen tur ut i den virkelige skogen og det virkelige folkelivet som tradisjonelt bruker å være ved Frognerseteren.

Årets morsomste

Martin Johnsrud Sundby har gått skirenn i Kollen siden han var ung og lovende. Røa-løperen kan bo hjemme når det gås konkurranser på hans virkelige hjemmebane.

Han sørger over at den til dels ville folkefesten blir borte.

– Det kjempesynd. Det er jo en folkefest uten sidestykke. Det er jo den morsomste arenaen å konkurrere på. Vi har tradisjon for både leven og bråk her oppe, sier han.

Men han får seg ikke til å kritisere beslutningen.

– Objektivt og sett i et litt større perspektiv, så er beslutningen enkel å forstå, sier han.

Therese Johaug svarer mediene etter trening i Kollen fredag ettermiddag. Foto: KURT BM HAUGLI

Vil ha folk ut i skogen

Den finske storløperen Iivo Niskanen har overfor NRK nærmest oppfordret folk til å komme seg ut i skogen til de områdene som ikke er avstengt.

– Jeg stoler på at den norske befolkning finner sin vei til løypa uansett. Det tror jeg på, sa den regjerende OL-vinneren på 50 kilometer klassisk.

Det er en oppfordring som Astrid Uhrenholdt Jacobsen ikke er helt med på.

– Det er å gå imot anbefalingen. Det er noen telt der ute allerede, men det er vel om å gjøre at det ikke blir kok i skogen, sier løperen, som også har Kollen som sin hjemmearena.

Det er her hun har gått skirenn siden hun begynte med langrenn. Hun har tilbrakt utallige treningstimer alene i løypene rundt den legendariske hoppbakken.

Therese Johaug har også sett at det er noen som vil oppleve Kollen-stemning i skogen uansett hva myndigheter bestemmer seg for.

– Jeg har sett at noen allerede har etablert seg med lavvo inn i skogen. Marka er for alle, så det kan jo komme noen der.

Martin Johnsrud Sundby synes femmila i Kollen er sesongens morsomste konkurranse. Men han innser at det ikke kommer til å bli like morsomt denne gangen. Foto: Terje Bendiksby

Ingen oppfordring

Både Johaug og Uhrenholdt Jacobsen er klare på at de på ingen måte vil oppfordre til ulydighet.

– Det er tross alt bare idrettskonkurranser, og i denne sammenhengen så er jo det litt mindre viktig. Vi må bare få sette pris på at vi får gå skirenn. Nå må bare alle forholde seg til de rådene som kommer fra offentlige instanser. De har den beste oversikten og den bredeste kunnskapen. Hvis alle følger disse, så er det til fellesskapets beste, sier hun.

Vi spurte Johaug om det er slik at når jentenes blir snytt for folkefesten på lørdag i år, så vil de kreve å få gå lørdag neste år. Svaret var kort og greit.

– Ja!

Foran denne sesongen ble det bestemt at kvinner og menn skal alternere i årene fremover om å gå verdenscupens lengste konkurranse på den attraktive lørdagen.