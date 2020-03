Mener det hviler en forbannelse over OL: – Skjer hvert 40. år

Den japanske visestatsministeren visste at han ga mediene en overskrift da han mente at det hviler en 40-årsforbannelse over OL.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Det er allerede kastet lange skygger over OL i Tokyo. Visestatsministeren mener at det er en forbannelse over lekene. Foto: STOYAN NENOV, Reuters/NTB scanpix

Det var i en tale torsdag at den noen ganger kontroversielle visestatsministeren i Japan, Taro Aso, slo fast at det hviler en forbannelse over OL.

En forbannelse som gjentar seg hvert 40. år.

– Vinter og sommer-OL i 1940 ble tatt av krigen. Sommer-OL i Moskva i 1980 ble boikottet av nesten alle vestlige land på grunn av Afghanistan-krigen, slo Aso fast ifølge CNN.

Han mente at det er en slags forbannelse over lekene som kommer tilbake med jevne mellomrom.

Mat for media

Han visste svært godt at han fôret mediene med uttalelser som ville skape overskrifter.

– Nå 40 år etter Moskva, har vi altså dette året. Massemediene kommer til å elske dette uttrykket hvis jeg sier at det er en forbannelse knyttet til OL, men det er en realitet, sa han.

Japans visestatsminister Taro Aso. Foto: JAMES LAWLER DUGGAN, Reuters/NTB scanpix

Taro Aso er kjent for å komme med til dels kontroversielle uttalelser som da han la skylden for den demografiske utviklingen i landet på kvinnenes uvillighet til å få barn, eventuelt flere barn.

Alt er usikkert

Mens japanske politikere har sine meninger, sliter IOC-president Thomas Bach med å ta en endelig beslutning om hva som skal skje med lekene.

Både tirsdag og onsdag denne uken slo han fast at OL i Tokyo skal gå etter planen.

Samtidig kommer det sterke reaksjoner fra en rekke hold på at ikke IOC allerede nå sier at nok er nok.

En rekke utøvere er ikke i stand til å trene skikkelig ettersom treningssentre og arenaer over hele verden er stengt på grunn av utbruddet av koronaviruset.

