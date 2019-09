Scoringer av Barcelona-spiller Frenkie de Jong, Donyell Malen fra PSV og Liverpools Georginio Wijnaldum, samt et selvmål, sørget for nederlandsk jubel i Hamburg. Serge Gnabry og Toni Kroos scoret for hjemmelaget.

Med seieren står Nederland med seks poeng på tre kamper. De er dermed på tredjeplass, tre poeng bak Tyskland på andre. Da lagene møttes i Nederland tidligere i år vant Tyskland 3–2.

Helt på toppen av gruppen troner Nord-Irland. De har full pott og 12 poeng etter fire kamper. De har riktignok møtt hverken Nederland eller Tyskland så langt.

Tung start

Det var gjestene fra Nederland som kunne ta med seg tre poeng fredag, men det startet tungt for de oransje.

Ni minutter var spilt da Gnabry var framme på en retur og satte inn 1–0 til Tyskland. Det sto seg i nøyaktig 50 minutter. Da fant Ryan Babel lagkompis de Jong i feltet. Han tok en berøring før han satte inn utligningen.

Syv minutter senere var kampen snudd. Midtstopperkjempen Virgil van Dijk kom til avslutning, men Tyskland-keeper Manuel Neuer reddet. Memphis Depay fikk ballen inn igjen i feltet og Jonathan Tah satte ballen i eget mål.

Slo tilbake

Etter nye syv minutter var det igjen likt. Tyskland ble tildelt straffespark etter en hands fra Matthijs de Ligt. Kroos var sikker fra 11 meter.

Men det var ikke over i Hamburg. Etter 79 minutter sendte innbytter Donyell Malen Nederland i føringen nok en gang. Wijnaldum spilte ballen ut 45 grader til PSV-spissen. Han gjorde ingen feil.

På overtid fastsatte Wijnaldum sluttresultatet til 4–2. Han ble spilt fri av Depay og gjorde ingen feil.