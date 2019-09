Start-talentets kontrakt gikk ut denne uken. Nå har han forlenget

– Det er veldig deilig å få kontrakten i boks. Jeg har brukt litt tid på å ta denne avgjørelsen.

Det sier Mikael Ugland til Starts nettside.

Uglands opprinnelige kontrakt gikk ut denne uken. Fædrelandsvennen har tidligere i sommer omtalt at 19-åringen ikke har vært sikker på om han ønsker å være med Start videre.

I midten av august kunne dog Ugland fortelle at han var positiv til å forlenge, og vurderte da et kontraktsforslag fra Start. Onsdag bekrefter klubben at de har kommet til enighet med midtbanespilleren.

– Vi gleder oss over at Mikael har valgt å bli i Start. Spesielt de siste månedene har han utviklet seg med stormskritt, sier sportslig leder Tor-Kristian Karlsen til klubbens nettside.

Ugland sa til Fædrelandsvennen for noen uker siden at spilletid var et sentralt tema i vurderingen rundt hans fotballframtid.

– Jeg er positiv til å spille for Start, men jeg har ambisjoner. Jeg er ikke 16 år lengre, og burde kanskje spilt mer. Alle spillere vil spille, og jeg ønsker meg et utlån på høyest mulig nivå der jeg kan spille regelmessig, sa Ugland til Fædrelandsvennen i midten av august.

Start-trener Joey Hardarson sier Ugland nå nærmer seg mer spilletid.

– Det er veldig gledelig at han forlenger kontrakten, han er en ung og veldig lovende spiller. Han har vist mye positivt de siste ukene som gjør at han banker ganske kraftig på døra. Fortsetter han slik så blir det forhåpentligvis flere minutter på banen for ham utover høsten, sier Start-treneren.

Ugland står med fire innhopp i 1. divisjon denne sesongen.