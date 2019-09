Coleman har vært den raskeste sprinteren på 100 meter denne sesongen og risikerte to års utestengelse etter at sprinteren ved tre anledninger skal ha brutt meldeplikten.

Det amerikanske antidopingbyrået (USADA) droppet saken mot ham ettersom det ble sådd tvil om den eksakte tidsperioden. Nå er det klart at Det internasjonale antidopingbyrået ikke tar saken videre.

– WADA vil ikke anke denne avgjørelsen, sa antidopingbyrået til den franske nyhetsbyrået AFP.

Avgjørelsen gjør at Coleman får grønt lys for både VM i Doha og OL i Tokyo. Amerikaneren tok sølv på 100 meter i VM for to år siden.

Colemans brudd på meldeplikten skal ha blitt datert 16. januar og 26. april i år, samt 6. juni i fjor. Sprinteren klarte derimot å argumentere for at det første bruddet skulle blitt tilbakedatert til 1. april 2018. Det innebar at de tre bruddene falt utenfor ettårsperioden.