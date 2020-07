Norsk stortalent (18) velger en uvanlig vei til proffdrømmen

Mens de fleste basketballtalentene velger å dra på college i USA, reiser Sigurd Sandal (18) til Italia.

Sigurd Sandal som tester skuddet i Oppsal Arena. Her har han brukt mye tid. Foto: Siri Øverland Eriksen

Oppsal Arena: Den 201 centimeter høye 18-åringen spretter ballen mot det blå gulvet, slik han har gjort så mange ganger før. Skuddbevegelsen går på automatikk. Svosj i nettet.

Det var her Sigurd Sandal brukte utallige kveldstimer før han tok et valg han ikke angrer på nå.

For to år siden, mens han bare var 16 år, bestemte Oslo-gutten seg for å søke nye utfordringer utenfor Norges grenser.

North Atlantic Basketball Academy (NABA) i Dublin, Irland, ble neste stopp.

– Jeg fant ut at jeg måtte komme meg ut og teste internasjonal basketball. I Dublin har det vært fullt opp med basketball, trening to-tre ganger om dagen og mange timer i hall for utvikle meg både på og utenfor banen, sier Sandal.

Sigurd Sandal ruver 201 centimeter over bakken. Foto: Siri Øverland Eriksen

Spilte mot andre stortalenter

I løpet av de to årene fikk han prøve seg både i U20- og herreligaen i Dublin. Sandal dro også til USA, og til Bulgaria for å spille en talentturnering med akademiet.

– Vi spilte mot noen av de som spiller på høyeste nivå i collegebasketballen nå. De spiller for Barcelona, Zaragoza og noen av de største klubbene i Europa, sier Sandal og lyser opp.

– Det var en veldig god erfaring å få se hvordan basketball er når man kommer på kontinentet og utenfor Norges grenser. Det var veldig lærerikt og utfordrende. Det var en god opplevelse. Det var det som var springbrettet, forklarer 18-åringen.

For nå har den tidligere norske U18-landslagsspilleren blitt plukket opp av italienske Orsa Barcellona, som holder til på nivå fire i Italia. I slutten av august skal han få oppfylt proffdrømmen for første gang.

– Ligaen holder et ganske høyt nivå. Det er et bra sted å starte for en da 19-åring som skal begynne på herrekarrieren. Det er et poeng å være på et nivå hvor jeg kan vise meg selv frem, og få en startplass. Jeg kan starte der, og få muligheten til å gå videre, og jobbe meg oppover, sier Sandal.

Fakta Sigurd Sandal Født: 7. august 2001 (18). Høyde: 201 cm. Fra Hauketo, Oslo. Tidligere klubber: Holmlia Basket, Oppsal Basket, North Atlantic Basketball Academy (NABA) i Dublin, Irland. I slutten av august flytter han til Italia for å spille for Orsa Basket Barcellona. Klubben holder til Barcellona Pozzo di Gotto, nord på Sicilia. Les mer ↓

Sigurd Sandal ser ballen gå mot kurven. Foto: Siri Øverland Eriksen

Får ros for valget sitt

For de fleste basketballtalenter, så er college i USA den mest åpenbare veien til suksess. Men Sandal er bevisst på sitt uvanlige valg.

– De fleste drar til USA først for å spille fire år på college, men jeg følte at med situasjonen med koronaviruset så blir det vanskeligere å komme seg dit. Da vil jeg prøve å gjøre det den andre veien. Jeg håper at jeg kan bane vei og inspirere andre, og vise at selv om man ikke blir rekruttert av de største skolene i USA, så er det mulig å komme seg videre utenfor Norge og gjøre noe med basketballen, sier en reflektert 18-åring.

Brent Hackman er sportssjef i Norges Basketballforbund. Den tidligere Frøya-treneren har også vært sjef for Sandal på U18-landslaget. Hackman mener det står respekt av valget unggutten har tatt.

– Jeg synes det er veldig bra. Det er mange talenter som velger USA og college, men at han holder seg til Europa er kult. Spillet der passer også langt flere enn spillet i USA. For hans del tror jeg at det er lurt, sier Hackman.

– Hva er forskjellen på å spille i USA og i Europa?

– I USA er det tydelig rangering. De yngste vet at de ikke får spille med en gang, men så har du fire år på deg til å prestere. I Europa tør de også tenke langsiktig, men det er proffnivå, så du må prestere, svarer Hackman.

Brent Hackman som Frøya-trener i 2017. Nå er han sportssjef i Norges Basketballforbund. Foto: Elias Dahlen/Bergens Tidende

Kan takke skolesammenslåing

Men sportssjefen er ikke bekymret for at Sandal kommer til å bli overveldet i Italia.

– Som jeg har sagt til han også, så har han potensial til å leve av basketballen. Dette viser at han tør å ta steget tidlig, og jeg tror han har ressursene og hodet til å ta de utfordringene som kommer, sier Hackman.

Sigurd Sandal er i Oppsal Arena sammen med blant andre kompisen Isac Angelsen (16). Sammen er de instruktører på Oppsals sommercamp. De legger opp spillet for kameraet. Man kan se spillegleden.

– Jeg begynte med basketball da jeg var 13 eller 14 år. Bakgrunnen var at to barneskoler ble slått sammen på Hauketo. Noen gutter fra den andre skolen spilte på Holmlia. På det punktet var fotballinteressen min på vei ned, og jeg syntes det var greit å prøve det. Trenerne var så kule og det var et så godt miljø på laget. Siden da har jeg bare holdt på med basketball, sier Sandal.

Sigurd Sandal shower for kameraet. Kompisen Isac Angelsen smiler i bakgrunnen. Foto: Siri Øverland Eriksen

Får egen kokk

Nå skal barndomshjemmet byttet ut med et hus bekostet av klubben, hvor Sandal skal bo sammen med to spillere fra Nigeria og Latvia. Italienerne stiller med egen kokk som lager mat til spillerne.

– Livet kommer til å bestå av bare basketball. Uansett hvordan det går med basketballen, så føler jeg at jeg har vunnet, fordi det har gitt meg så mange livserfaringer og mange lærdommer som jeg kan bruke videre. Basketball har lært meg hvordan jeg skal jobbe hardt, og hvordan jeg skal være strukturert, sier Sandal.

– Det har gitt meg muligheten til å strukturere idrettshverdagen med skolearbeid og det sosiale. Det gjør at over tid bygger jeg gode vaner. Og det å gjøre de vanskelige tingene, blir plutselig enkelt, sier Sandal, før han plukker opp ballen igjen, gjør noen finter og kaster den til kompisene, også det enkelt.

Sigurd Sandal dunker ballen gjennom ringen. Foto: Siri Øverland Eriksen