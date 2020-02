Kilde falt og landet på ryggen i viktig renn: – Jeg ble taklet

Aleksander Aamodt Kilde (27) falt stygt i østerrikske Hinterstoder. Dermed mistet han verdifulle poeng i verdenscupen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Aleksander Aamodt Kilde kjørte ut i Hinterstoder. Foto: Marco Trovati / AP

Viljam Brodahl Aftenposten

– Det går etter omstendighetene bra. Jeg har et forslått kne, men ikke noen store skader, forteller Aleksander Aamodt Kilde.

Han hadde akkurat kommet seg til hotellet i østerrikske Hinterstoder etter den dramatiske dagen i løypa. Etter en fantastisk start på super-G-rennet, gikk det galt. I en krapp sving gikk han i bakken og landet på ryggen, før alpinisten etter kort tid kom seg på beina igjen.

– Det var kjipt. Det er alltid kjedelig å kjøre ut. Jeg har sett på det, og det var litt uflaks. Det er en innerski som tar tak i et spor, så blir jeg taklet, sier nordmannen.

Kilde er ikke i tvil om at han stiller til start i søndagens superkombinasjon. I verste fall må han bite tennene sammen og ta noen smertestillende før rennet.

– Hadde jeg holdt farten min, er det 100 poeng som røk i dag. Men hvis man begynner å tenke sånn, så kommer man til å ha det kjipt i en lang karriere, poengterer han.

Vinneren av et verdenscuprenn får nemlig 100 poeng. Ved første mellomtid lå Kilde over fire tiendedeler foran Vincent Kriechmayr, som til slutt vant på hjemmebane.

Det så lyst ut for Aleksander Aamodt Kilde, men så gikk det galt. Foto: Christopher Jue / AP

Taper verdifulle poeng

På grunn av fallet gikk han også glipp av viktige poeng i sammenlagtkampen i verdenscupen. Bak Kilde på listen er Henrik Kristoffersen, som også stilte til start i Østerrike for å kapre poeng. Nordmannen kjørte sitt første super-G-renn i verdenscupen noensinne.

Kilde lar seg ikke stresse over at verdifulle poeng glapp.

– Sånn skjer, det er ikke alltid at man kan styre ting som skjer på halvsekundet, sier Kilde.

Fra et sent startnummer kjørte Kristoffersen inn til en 22.-plass. Han tar dermed ni poeng innpå landsmannen. Dermed er det 65 poeng opp til Kilde.

Alexis Pinturault er nummer tre i sammendraget. Han tok en svært imponerende 4.-plass og tok også innpå i sammendraget. Franskmannen tok 50 poeng og er med det 74 poeng bak Kilde. Det er de 30 beste som får verdenscuppoeng. Kjetil Jansrud ble beste norske på 6.-plass.

Drømmer om «kula»

Totalcupen er det største man kan oppleve som alpinist, mener Kilde. Den som til slutt står på topp, får krystallkulen til odel og eie – ofte bare kalt «kula».

– Det å kalle seg verdens beste alpinist har ingen andre enn Marcel Hirscher gjort de siste årene. Jeg skal rope rimelig høyt om jeg klarer det, konstaterte Kilde nylig til Aftenposten.

Kilde har lenge snakket om hvor mye en sammenlagtseier vil bety for ham For kort tid siden gikk han til topps i Saalbach-Hinterglemm, og tok dermed et grep om «kula».

– Jeg lever alltid med håpet. Samtidig er det for tidlig å si nå. Det går veldig bra foreløpig. Det er det viktigste, sa han den gangen om muligheten til å vinne totalcupen.