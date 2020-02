Hovland håver inn millioner og har fått stor fanbase i USA: – Det er mye oppmerksomhet

Viktor Hovland har allerede spilt inn drøye 8,5 millioner kroner denne sesongen. Han har ingen planer om noe storforbruk.

Viktor Hovland på en pressekonferanse før Honda Classic i Florida onsdag. Foto: Lynne Sladky / AP

Den dramatiske seieren i Puerto Rico sikret Hovland 5 millioner kroner. Totalbeløpet runder dermed 8,5 millioner, ifølge en oversikt fra CBS.

Onsdag holdt PGA en telefonkonferanse for Hovland med et knippe norske medier. Hovland har ifølge seg selv mer enn nok med golfen, til å bruke av premiepengene.

– Jeg har ikke noen planer om å bruke så mye nå. Jeg spiller golf og det er det jeg har lyst til å gjøre. Jeg har et hus i Oklahoma, men så spiller jeg bare uke til uke, også er det sånn tiden går, svarte Hovland på vårt spørsmål.

Unggutten har også fått en store fanbase, særlig i USA, hvor han er svært populær. Hovland lar det ikke gå inn på ham.

– Det er mye oppmerksomhet, men jeg prøver å fokusere på de tingene jeg har lyst til å gjøre. Jeg vil spille golf, og gjøre det så bra som mulig der. Hvis det er noe som forstyrrer, så prøver jeg å håndtere det. Jeg har ikke noen interesse i å søke etter rampelys. Jeg har bare lyst til å spille golf, sa 22-åringen.

Lansert som OL-favoritt

Marius Thorp, golfekspert for Eurosport, lar seg ikke overraske over at Hovland ikke har store planer for premiepengene og å bruke stjernestatusen. Han mener dette viser hva som virkelig betyr noe for Hovland: Det å spille golf.

– Jeg tror at han tenker at det er utrolig gøy å leve av det. Basert på det lille jeg kjenner ham, så er det genuint. Han har lyst til å spille golf og se hvor bra han kan bli. Jeg tror ikke han bryr seg så mye om kjendisstatus. Det er en del av det, sier Thorp.

Hovland har vist at han virkelig kan bryne seg på de beste. Det har fått Norges store ener på kvinnesiden, Suzann «Tutta» Pettersen, til å lansere han som gullkandidat i OL.

Viktor Hovland med trofeet som beviser at han vant i Puerto Rico. Foto: Jared C. Tilton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Vil spille

Det er Thorp enig i.

– Han er snart rangert blant topp 50. I og med at OL er et begrenset antall deltagere, så er sjansen større. Da er ikke alle de 20 beste amerikanerne med, bare fire. Han vil absolutt være en kandidat til å ta en medalje, sier Thorp.

Hovland, som klatrer til 60.-plass på verdensrankingen denne uken, sier han absolutt har lyst til å spille, men samtidig at det er en lang vei dit.

– Det er hyggelig at «Tutta» har troen. Så vet jeg at OL er et mindre felt. Det er 65 spillere eller noe sånn. Men man må prestere annenhver uke, gjør man ikke det har man ikke sjanse, så får man se, sier Hovland.

Nordmannen har sjansen til å klatre ytterligere på verdensrankingen i Florida denne uken. Hovland skal spille Honda Classic.