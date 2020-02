Iversen overrasket seg selv på hjemmebane: – Jeg skyldte bygda dette

Aleksandr Bolsjunov slo kraftig tilbake etter noen svake løp i Ski Tour.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Emil Iversen var tilbake på pallen etter en tung periode. Her sammen med den russiske vinneren Aleksandr Bolsjunov. Foto: Rune Petter Ness

Det var bare én russer blant de ni første i sammendraget i Ski Tour før torsdagens etappe i Meråker. Men den russeren heter til gjengjeld Aleksandr Bolsjunov og er verdens beste langrennsløper.

Han vant etter å ha gått vanvittig fort den siste mila og vant til slutt 51,7 sekunder foran Johannes Høsflot Klæbo, som spurtslo Emil Iversen om annenplassen.

Aleksandr Bolsjunov herjet på torsdagens etappe. Foto: Terje Pedersen, NTB Scanpix

– Det er rett og slett imponerende det løpet han gjør i dag, mente NRK-kommentator Torgeir Bjørn om Bolsjunov.

Russeren tok over ledelsen fra Pål Golberg sammenlagt.

– Det gikk bra veldig lenge. Jeg hadde mulighet til å være med Emil og Johannes, men var ikke sterk nok. Touren er avgjort, sa Golberg til NRK etter løpet.

Iversen var godt fornøyd med en tredjeplass etter en særdeles tung sesong.

– Jeg er litt overrasket at jeg er på pallen. Jeg skyldte bygda å gå bra i dag, sa han til NRK.

Økte tempoet

Under kvinnenes renn ledet Therese Johaug fra start til mål, selv om det var nære på at ikke Ingvild Flugstad Østberg knep seieren foran lagvenninnen.

Starten på herrerennet gikk langt roligere for seg, og feltet gikk lenge samlet.

Alle de beste sammenlagt, bestående av én russer og en haug med nordmenn, var også godt med framme i gruppen.

Etter de 14 første kilometerne av til sammen 34, gikk en gruppe på 32 løpere fortsatt sammen. Ingen hadde fram til da prøvd å rykke og «ta en Johaug». Utfordringene med vinden gjorde det vanskelig å gå alene i front, og dermed turte ingen å ta sjansen på å stikke av gårde allerede på dette tidspunktet.

Leder sammenlagt

Den ensomme russeren i flokken av nordmenn, Aleksandr Bolsjunov, økte tempoet etter passering 20 kilometer og fikk med seg Sjur Røthe og Simen Hegstad Krüger.

I gruppa bak ledet Emil Iversen an forfølgerne. Meråker-gutten Iversen gikk på hjemmebane og hadde lyst til å vise seg fram i hjembygda. Men i stedet for å nærme seg, ble avstanden lenger opp til Bolsjunov, som var ute etter å ta over sammenlagtledelsen fra Pål Golberg.

Bare Sjur Røthe holdt noenlunde følge med Bolsjunovs vanvittige fart, men den tyngre løperen fra Russland hadde overtaket før det begynte å gå nedover.

Inn mot mål økte han forspranget og var over 50 sekunder foran Klæbo på annenplass. Han overtok med det også sammenlagtledelsen i Ski Tour foran de to siste etappene.