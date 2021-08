Opplysninger til VG: Arsenal forhandler om å kjøpe Ødegaard

Martin Ødegaard (22) kan være på vei tilbake til Arsenal – denne gangen på en permanent overgang.

TV 2 var først ute med rapportene om at forhandlingene mellom Arsenal og Real Madrid har skutt fart.

Ødegaard er ikke i Real Madrid-troppen til sesongåpningen mot Alavés den kommende helgen, ettersom spanjolene ikke ønsker å risikere en skade når en overgang kan være nært forestående.

Ifølge VGs opplysninger har Arsenal gått inn i forhandlinger med Real Madrid om å kjøpe Ødegaard, etter at han tilbragte forrige halvsesong på lån i London-klubben.

Ødegaard og Arsenal utviklet raskt et svært godt forhold etter at nordmannen ankom i januar. Drammenseren stortrivdes i klubben og var populær blant både støtteapparat og lagkamerater på Emirates Stadium.

Ødegaard har vært tilknyttet Real Madrid siden overgangen fra Strømsgodset i 2015, men tiden hans i den spanske gigantklubben kan nå nærme seg slutten.

Han har to år igjen av sin nåværende avtale med Real Madrid, der Carlo Ancelotti erstattet Zinédine Zidane som trener i sommer.

Real Madrid ønsket at Ødegaard skulle komme tilbake til Spania og delta i sesongoppkjøringen med klubben, men han fikk ikke spille i generalprøven mot AC Milan – til tross for at han er frisk og kampklar.

Ødegaards agent Bjørn Tore Kvarme har ikke besvart VGs henvendelser.

Etter utlån til fire ulike klubber siden han ankom Real Madrid, har ikke Ødegaard lagt skjul på at stabilitet er det han prioriterer høyest for karrieren videre. Landslagskapteinen har ikke spilt sammenhengende for samme lag i mer enn halvannet år siden 2017.