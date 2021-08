Mediene kom for å se Tande-comeback. Men han hadde lurt alle.

MIDTSTUBAKKEN: Daniel-André Tande ville ha minst mulig oppmerksomhet rundt tilbakekomsten i hoppbakken.

Her er Daniel-André Tande etter sitt første hopp tirsdag, sammen med hoppsjef Clas Brede Bråthen.

Tirsdag kom mange journalister til Midtstubakken i Oslo for å se et spesielt comeback. Daniel-André Tande skulle gjøre sitt første skihopp siden det stygge fallet i Planica i vinter.

Men Tande hadde lurt alle.

27-åringen hoppet nemlig – i all hemmelighet – syv ganger i Midtstubakken allerede mandag.

– Det er greit å gjøre det i ro og mak, sier Tande til Aftenposten.

– Ble det for mye styr når mange skulle se på?

– Det blir et styr å fokusere på hoppingen. Når jeg ikke har hoppet på lenge, og forrige gang jeg hoppet lå jeg og kavet i bånn i Planica, er det greit å ha det litt fredelig når man skal hoppe igjen.

Var skjelven

Tande sier han egentlig ikke var så nervøs da han hoppet mandag.

– Men jeg kjente det etterpå at jeg var litt skjelven, sier Tande.

Tande sier han ikke har fått psykologhjelp etter ulykken.

Lagkamerater og trenere har fortalt at Tande ikke har forandret seg etter fallet. Han er seg selv lik.

– Jeg er jo en skrue, da, fleiper Tande.

Maren Lundby kom for å se på hoppingen. Det gjorde også hoppsjef Clas Brede Bråthen, som er midt i en konflikt med eget forbund.

Irriterende ventetid

Det er fem måneder siden Tande falt stygt i Planica. Han ble lagt i kunstig koma – men straks kom beskjeden om at skadene ikke var livstruende.

I dag husker ikke Tande noe av det voldsomme fallet.

I sommer har han sakte, men sikkert intensivert opptreningen.

Det første hoppet etter skaden er blitt utsatt flere ganger. Det skyldes at det medisinske støtteapparatet måtte være helt sikre på at kroppen tåler den påkjenningen som et skihopp er. Spesielt landingen merkes godt.

– Det er greit å være forsiktig når det gjelder hodet, sier Tande.

Tande forteller likevel at han har følt seg klar en stund. Ventetiden har vært litt irriterende. Men nå er den over.

Verdenscupsesongen starter 20. november.