Følg Norge - Latvia direkte

Så kommer Ødegaard til avslutning! Thorsby takler hardt, men rettferdig, og Norge vinner ballen høyt. Ødegaard er alene i angrep og finner rom til å skyte, men blåser den høyt over.

Sliter med pasningsspillet her, Norge. Vært en del enkle feil så langt.

Så kommer Norge i angrep. Normann snapper opp en løs pasning, driver fremover og går for skudd. Får ikke drømmetreff og sender den utenfor. Foto: NTB.

Corner for Latvia.

6′ DEL