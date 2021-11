Tyrkia smadret Gibraltar – foran Norge før siste kamp

(Tyrkia – Gibraltar 6–0) Norge fikk som ventet ingen hjelp da Tyrkia leverte målfest hjemme mot miniputten Gibraltar. Samtidig snublet Norge, og tyrkerne gikk forbi Norge på målforskjell i VM-kvalifiseringen.

GJORDE JOBBEN: Tyrkia jubler etter en av mange scoringer mot Gibraltar.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

De færreste hadde nok tro på norsk hjelp da Tyrkia fikk besøk av Gibraltar, men man kunne håpe at det ikke skulle bli så mange mål.

For mot Gibraltar – som bare har tolv lag bak seg på FIFA-rankingen – gjorde Tyrkia som de ville og vant til slutt hele 6–0.

Samtidig snublet Norge hjemme mot Latvia, og dermed gikk Tyrkia forbi Norge på målforskjell i VM-kvalifiseringsgruppen før de avgjørende kampene tirsdag.

Det skiller nå ett plussmål fordel Tyrkia.

Les også Slik kan Norge fortsatt gå til VM

– I går sa jeg at vi trengte et storseier, så vi er glade for å få det. Nå er vi topp to i gruppen, og har til og med en sjanse for å bli gruppevinnere, sier Kerem Akturkoglu etter kampen ifølge uefa.com.

– Å score et tidlig mål var veldig viktig i kveld. Vi har hatt en historisk seier, og vi fikk gode nyheter fra Oslo, sier Serdar Dusun.

Gjestene, som aldri har tatt et eneste poeng i VM-kvalifisering, klarte bare å stå imot i ti minutter. Da kjørte Akturkoglu slalåm gjennom det gibraltarske-forsvaret, før han trillet inn 1–0.

KAMPENS FØRSTE: Kerem Akturkoglu slipper jubelen løs etter sin 1–0-scoring.

Omtrent ti minutter etter det igjen ble Gibraltar redusert til ti mann, da venstreback Jayce Olivero fikk det røde kortet etter å ha klippet ned Zeki Celik.

Gibraltar klarer likevel å holde unna i et drøyt kvarter etter det, før to raske scoringer fra Halil Dervisoglu gjorde at det sto 3–0 til pause.

I andre omgang tok det lang tid før Tyrkia økte ledelsen, men etter 20 minutter økte Merih Demiral til 4–0.

I det øyeblikket var Tyrkia bare bak Norge med ett mål i gruppe G, men med mål fra Serdar Dursun og Mert Muldur de siste ti minuttene gikk tyrkerne forbi Norge i gruppen.

STÅA FØR SISTE KAMP: Tyrkia har passert Norge etter lørdagens kamper.

Grafikk: www.sofascore.com

Samtidig som Norge spiller mot Nederland tirsdag, skal Tyrkia møte Montenegro borte.

Dersom Norge og Tyrkia skulle ende på like mange poeng etter de siste kampene er det målforskjellen som avgjør. Om det fortsatt er helt likt blir det avgjort på innbyrdes oppgjør, men Tyrkia har scoret ti mål mer enn Norge så det er ikke sannsynlig.