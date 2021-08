Hussein Abdirohman Ali Shoble ble helten for Voll

Hussein Abdirohman Ali Shoble sto for den avgjørende scoringen da Voll slo Varhaug 2-1 i G16 3. divisjon.

Marko Mitrovic sendte Varhaug i føringen etter 19 minutter, men Morten Sletten sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Voll tok ledelsen ved Abdirohman Ali Shoble fem minutter før pause.

Ingen flere mål

Ingen av lagene klarte å putte ballen bak motstanderens keeper i andre omgang. Kampen endte dermed 1-2.

Nye poeng skal deles ut

Det var sesongens første seier for Voll.

Etter tirsdagens kamp er Varhaug på åttendeplass på tabellen med null poeng, mens Voll er nummer fem med tre poeng.

Varhaug møter Eiger 7. september, mens Voll spiller neste kamp mot Hana 2 to dager senere.

