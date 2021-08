Mål-lykke for Henrik Woertman

Henrik Woertman førte an med tre mål i 7-3-seieren over Våganes 2 i G13 2. divisjon onsdag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Våganes 2 fikk kampens første mål allerede etter fire minutters spill da Loris Sismondini satte ballen i nettet, men Hundvåg 3 utlignet til 1-1 da Antton Woertman satte ballen i mål sju minutter senere. Etter 15 minutter tok Hundvåg 3 ledelsen ved Oskar Hamer, og Woertman satte ballen i mål åtte minutter senere for samme lag og sørget for at stillingen var 3-1. Eirik Kro Aarsland gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-3 etter 25 minutters spill. Etter halvspilt kamp sto det 3-2 til Hundvåg 3.

Sikret seieren

Woertman scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-2 etter 47 minutter. Vemund Gribbestad Moltu reduserte til 3-4 seks minutter senere. Woertman sikret seg hattrick da han la på til 5-3 et kvarter før full tid, og seks minutter senere la Oskar Hamer på til 6-3 for Hundvåg 3. Avstanden mellom lagene økte da Woertman satte inn 7-3 for gjestene etter 65 minutters spill. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 3-7.

Slik spilles neste runde

Etter onsdagens kamp er Våganes 2 på sjuendeplass på tabellen med null poeng, mens Hundvåg 3 er nummer tre med tre poeng.

1. september er det ny kamp for Våganes 2. Da møter de Hjelmeland. Hundvåg 3 skal måle krefter med Midtbygden samme dag.

Denne artikkelen er automatisk generert av NTB.