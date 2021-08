Storseier for Viking

Viking slo til med storseier mot Bogafjell i J17 Elite torsdag.

Siri Krey Mathiesen sendte Viking i ledelsen etter 15 minutters spill, og 16-åringen scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 2-0 etter 33 minutter. Dina Beate Haugan-Brevik satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Viking, og Maren Risa la på til 4-0 for Viking sju minutter senere. Etter halvspilt kamp var stillingen 4-0 til Viking.

Viking var suverene i andre omgang

Da det var spilt en halv time i andre omgang, la Kajsa Pettersen på til 5-0 for samme lag, og Sara Sekse Johannesen økte til 6-0 for gjestene fem minutter senere. To minutter før slutt økte bortelaget ved Pettersen. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 0-7.

Viking serieleder

Etter torsdagens kamp ligger Bogafjell på fjerdeplass på tabellen med null poeng, mens Viking er på førsteplass med tre poeng.

2. september skal Bogafjell møte Vidar, mens Viking møter Klepp.

