Pappa Verstappen om Hamilton: – Jeg respekterer ham som sjåfør, men ...

DUBAI (VG) Faren til Max Verstappen (24) håper at sønnen kan bli i Red Bull-teamet i hele karrieren.

HELT LIKT: Max Verstappen (t.v.) og Lewis Hamilton har like mange poeng foran siste VM-runde i Formel 1. Verstappen leder imidlertid på flere løpsseirer.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Samtidig tar han et oppgjør med Mercedes-sjefen Toto Wolff og avslører at sønnen og VM-rivalen Lewis Hamilton (36) bare prater sammen når vi ser dem på seierspallen og ellers ikke har noe «forhold». Det skjer i et intervju med Daily Mail.

Ingen i Mercedes-teamet har til nå kommentert uttalelsene til Verstappen senior.

Jos Verstappen er selv tidligere Formel 1-fører og fikk med seg to pallplasser på 105 starter. Han regnes som en kontroversiell figur av en del i Formel 1-miljøet, blant annet som følge av at han drev sønnen hardt i unge år.

Dette har Max Verstappen selv snakket om i intervjuer. Sønnen mener nå at det var riktig. 24-åringen ligger helt likt med Lewis Hamilton i antall VM-poeng foran helgens siste Grand Prix-løp, som går i Abu Dhabi.

– Jeg snakker aldri med Lewis. Han trenger ikke å snakke med meg. Jeg er ingenting for ham. Jeg respekterer ham som sjåfør, men resten... ingenting, sier Jos Verstappen.

SØNN OG FAR: Max og Jos Verstappen.

– Max og Lewis snakker sammen bare på podiet, veldig lite. Når jeg ser Max sammen med andre sjåfører, så synes jeg de kommer veldig godt overens. Men ingenting med Lewis. Lewis er i sin egen verden.

Ifølge Verstappen senior snakker han med de andre førerne, og alle er «veldig vennlige».

Faren var i sin tid teamkollega med legenden Michael Schumacher. Verstappen sier at Schumacher alltid var vennlig og at de dro på familieferie sammen.

I intervjuet med Daily Mail snakker Jos Verstappen også om forholdet til Mercedes-sjefene og ikke minst det som skjedde på Silverstone da sønnen endte i en dekkstabel og på sykehus, mens Lewis Hamilton vant.

Verstappen sier at han ikke lenger snakker med Mercedes-sjef Toto Wolff:

– Jeg liker ikke holdningen hans og hvordan han har oppført seg. Det startet på Silverstone. En av førerne var på sykehus, mens de feiret som om de hadde vunnet hele VM.

Ifølge flere motorsportsnettsider var Verstappen og Wolff i jevnlig kontakt før dette. Nå er det overhodet ingen kontakt mellom dem, ifølge Jos Verstappen.

– Jeg sier ikke at han prøvde å få Max over til Mercedes, men vi hadde et godt forhold før Silverstone.

Nå utelukker pappa Verstappen en overgang til Mercedes i uoverskuelig fremtid. Max Verstappen har kontrakt til 2023, og Jos Verstappen «håper han blir der i resten av sin karriere». Ifølge faren har de et godt forhold til Red Bull-toppene Christian Horner og Helmut Marko.

Om sønnen sier Jos Verstappen at «han er som han er». Han forsvarer samtidig at Max Verstappen - i motsetning til Lewis Hamilton - ikke tar til orde i politiske saker.

Lewis Hamilton reagerte sterkt på Verstappens kjøring i Saudi-Arabia i helgen. «Den fyren er gal», sa den regjerende verdensmesteren på internradioen til Mercedes-teamet. Han mente også at Verstappen kjørte «veldig farlig» i en oppbremsing - som senere ga straff fra juryen.