De ser alvorlige ut, Vikings trenerduo Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen, her avbildet på gårsdagens Viking-trening i Jåttåvågen. Men de er meget tilfreds med det de har fått til i sitt første år som hovedtrenere i Viking. I morgen spilles siste hjemmekamp for sesongen – der blir det trolig bronsefeiring på Vikings to gullgutter på sidelinjen.