Haaland debuterer på hjemmebane

City triller ball på Bournemouths halvdel, frem til Mahrez mister ballen ut over sidelinjen.

City triller ball på Bournemouths halvdel, frem til Mahrez mister ballen ut over sidelinjen.

Foden legger inn mot Haaland, men den blir litt for lang for nordmannen og ballen går i stedet gjennom hele feltet.

Foden legger inn mot Haaland, men den blir litt for lang for nordmannen og ballen går i stedet gjennom hele feltet.

Frekk variant fra Haaland. Ballen løftes inn i feltet, og Haaland får ballen i veldig skrått hold i forhold til målet. Prøver likevel å løfte den over Travers, men Bournemouth-keeperen får slått den over tverrliggeren.

Gjestene får akkurat ryddet unna et innlegg i det Foden ladet volley-foten.

Gjestene får akkurat ryddet unna et innlegg i det Foden ladet volley-foten.

Bernardo Silva intensiverer oppvarmingen sin, men kan se ut til at Gündogan kan fortsette.

Bernardo Silva intensiverer oppvarmingen sin, men kan se ut til at Gündogan kan fortsette.

Mål for Manchester City!

Bournemouth bryter høyt i banen, men i stedet for å gå i angrep vender de hjemover.

Bournemouth bryter høyt i banen, men i stedet for å gå i angrep vender de hjemover.

Mål for Manchester City!

Mahrez legger 45 grader ut til Rodri, som banker til fra 18-19 meter. God trøkk i det skuddet fra spanjolen, men litt til høyre for målet til Travers.

Hjørnesparket slås langt over til Aké, men det blåses frispark til Bournemouth for en situasjon i feltet.

Mahrez skaffer et hjørnespark.

Mahrez skaffer et hjørnespark.

Går fryktelig fort for Bournemouth nå.

Går fryktelig fort for Bournemouth nå.

Så får Haaland muligheten! Rodri løfter over til jærbuen, som nesten får tatt ned ballen i feltet. Blir imidlertid noen litt for upresise touch, og da plukker Travers ballen.

Så får Haaland muligheten! Rodri løfter over til jærbuen, som nesten får tatt ned ballen i feltet. Blir imidlertid noen litt for upresise touch, og da plukker Travers ballen.

Mål for Manchester City!

Walker prøver seg med en lang ball igjen. Over alt og alle og ut til femmeter.

Walker prøver seg med en lang ball igjen. Over alt og alle og ut til femmeter.

Foden får en kjempemulighet! De Bruyne prøver seg med et langskudd, som i stedet blir en perfekt gjennombruddspasning til Foden. Han kommer alene med Travers, og selv om han har med seg Haaland på blank kasse, går Foden på skudd. Skuddet blir reddet, og en tydelig misfornøyd Haaland slår i bakken.

Foden får en kjempemulighet! De Bruyne prøver seg med et langskudd, som i stedet blir en perfekt gjennombruddspasning til Foden. Han kommer alene med Travers, og selv om han har med seg Haaland på blank kasse, går Foden på skudd. Skuddet blir reddet, og en tydelig misfornøyd Haaland slår i bakken.

Fjerde hjørnesparket til City, og får fjerde gang blir det småfarlig. Mahrez som ender med ballen i beina, men avslutningen fra 14-15 meter blåses over.

Hjørnesparket ender til slutt i beina til Aké, som skyter i blokka og ut til enda et hjørnespark.

Ny lang ball opp i Bournemouth-feltet. Stacey header den videre ut til nok et hjørnespark.

Ny lang ball opp i Bournemouth-feltet. Stacey header den videre ut til nok et hjørnespark.

Det blir skummelt! Hjørnesparket blir slått over Haaland og Dias, og en umarkert Aké får muligheten. Headingen går like utenfor.

City går rett i angrep, og Smith tør ikke annet enn å gi bort et hjørnespark.

City går rett i angrep, og Smith tør ikke annet enn å gi bort et hjørnespark.

Etihad dekkes i blå røyk i det spillerne kommer ut på banen. Avspark er bare et par minutter unna. Foto: Reuters.

Etihad dekkes i blå røyk i det spillerne kommer ut på banen. Avspark er bare et par minutter unna. Foto: Reuters.

DEL