Leon Torger Flesjå-Johansen sikret seieren for Finnøy 2

Leon Torger Flesjå-Johansen scoret seiersmålet for Finnøy 2 i 4-3-seieren over Mastra på Leikvoll stadion i G13 2. divisjon.

Allerede etter tre minutter tok Finnøy 2 ledelsen ved Jonas Tengesdal Skeiseid, og Finnøy 2 doblet ledelsen da spiller nummer 21 satte inn 2-0 etter 27 minutters spill. Mastra reduserte til 1-2 ved nummer 26 sju minutter senere. Etter halvspilt kamp sto det 2-1 til Finnøy 2.

Beholdt føringen

Mastras spiller nummer 26 sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 fem minutter ut i andre omgang. Nummer 21 sørget for at Finnøy 2 tok ledelsen på nytt med sin scoring fem minutter senere, men Mastras nummer 26 sikret seg hattrick da han la på til 3-3 etter et kvarter av andreomgangen. Finnøy 2 tok føringen igjen da Leon Torger Flesjå-Johansen satte inn 4-3 etter 61 minutter. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 4-3.

Kjempet seg opp til fjerdeplass

Det var Mastras første tap denne sesongen.

Etter mandagens kamp er Finnøy 2 på fjerdeplass på tabellen med elleve poeng, mens Mastra ligger på andreplass med 15 poeng.

8. juni er det ny kamp for Finnøy 2. Da møter de Madla 2. Mastra skal måle krefter med Rennesøy 2 10. juni.

Denne artikkelen er automatisk generert av NTB.

