Nils Arne Eggen (80) er død

Rosenborg-legenden Nils Arne Eggen er død. Han ble 80 år gammel.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

forrige

fullskjerm neste BRAGD: Nils Arne Eggen og Harald Martin Brattbakk jubler for Rosenborgs legendariske seier over Real Madrid i 1997. 1 av 2 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Det opplyser Rosenborg på sine nettsider onsdag formiddag.

– Det var med sorg Rosenborg i dag mottok budskapet om at klubbens aller største legende er død, skriver klubben.

De skriver videre at trenerlegenden sovnet stille inn natt til onsdag.

Trøndernes fotballideolog har hatt utfordringer med helsen de siste årene, og blant annet amputert begge føttene. Nå er han død og vil huskes som tidenes beste klubbtrener i norsk fotball.

– Han var et fyrverkeri av humør og energi. Jeg har hatt et langt liv sammen med Nils Arne fra vi startet som spillere på Vålerenga, hvor vi kjørte i hans Mini fra Blindern til Valle for å trene, sier Egil «Drillo» Olsen til VG.

Protokoll: Send din hilsen til Eggen her

De siste årene har vært preget av sykdom og tap av nære familiemedlemmer. I et intervju med VG i september i fjor snakket han om tapene, sykdommen, hukommelsessvikten og de ensomme dagene.

Eggen har blant annet fortalt om nyretransplantasjonen i 2015, amputasjon av høyre fot i 2018 og av venstre fot i 2019.

– Det er ikke alle som får sjansen til å lære å gå to ganger, sa Eggen da VG intervjuet ham høsten 2021.

Kona Karin døde av kreft i 2011. I februar året etter måtte Nils Arne Eggen også følge sin egen sønn Knut Torbjørn til graven. Sønnen var både spiller (under faren) i Rosenborg og var senere sportsdirektør. Eggen junior arvet også treneregenskapene og ledet blant annet Fredrikstad til Eliteserien i 2003. Han var U-landslagstrener da han døde som 51-åring.

Allerede i tenårene opplevde Nils Arne Eggen å miste noen fra innerste krets. Broren Torbjørn druknet i 1957.

– Jeg er ikke redd for å dø. Men jeg er mer glad for å leve, sa han i intervjuet med VG i fjor høst.

Nils Arne Eggen var grunnpilaren da Rosenborg bygde sin suverene posisjon fra 1960. Først som spiller, deretter som trener. Fra 1988 ledet han klubben helt til 2002, kun avbrutt av et lite «sabbatsår» i 1998.

I denne perioden vant Rosenborg serien 13 ganger og deltok i Champions League åtte ganger. Høydepunktet kom våren 1997, da Rosenborg var i kvartfinalen og dermed én av bare åtte gjenværende lag i Europas gjeveste klubbturnering.

På veien dit slo de Milan på San Siro og avanserte fra gruppespillet på den italienske gigantens bekostning. Tre år senere spilte de ut Dortmund i Tyskland og vant 3-0 i det Eggen alltid har betegnet som sin sterkeste Rosenborg-årgang. På 1999-laget dominerte typer som Erik Hoftun, Bent Skammelsrud, Ørjan Berg, Roar Strand, John Carew og Jan-Derek Sørensen.

Etter å ha blitt klappet ut av Lerkendal etter det 11. seriegullet, ble Eggen en slags pensjonist.

Men sommeren 2010 gjorde han comeback og var trenervikar ut året da Erik Hamrén ble hentet hjem til Sverige som landslagssjef. Det endte med nytt seriegull og ny europacupbillett, nå i Europa League. Som trener vant han totalt 25 titler i Norge. Også Moss tok han til et sensasjonelt seriegull i 1987. Østfoldingene var nyopprykket.

Deretter startet han på det som skulle bli en makeløs triumfferd med Rosenborg.

Som spiller var Eggen aldri like dominant. Men han kom fra barndomsklubben Orkdal i 1960 og vant cupen samme år. Eggen vant også tre seriegull, to for RBK og ett for Vålerenga. Han fikk 29 landskamper for Norge. Eggen var også landslagssjef sammen med Kjell Schou-Andreassen fra 1974-1977 og ledet også det såkalte «OL-landslaget» på andre halvdel av 1980-tallet.